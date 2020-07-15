Survivor 2020 şampiyonu kim oldu Cemal Can Canseven kupayı kazanan isim!

İstanbul Galataport''ta gerçekleştirilen Survivor 2020 finalinde bu senenin şampiyonu belli oldu. Cemal Can, SMS oylamasında rakibinden daha fazla oy alarak yarışmanın şampiyonu seçildi. Acun Ilıcalı'nın sonucu açıklamasının ardından Cemal Can gözyaşlarını tutamadı. Cemal Can, sevincini ailesiyle sahnede ailesiyle kutladı.

Acun: İkiniz de şampiyonluğa çok yakışıyorsunuz

Acun Ilıcalı, Survivor şampiyonunu açıklamadan önce yaptığı konuşmada, "Cemal Can senin kadar iyi niyetli bir insan az gördüm. Çok temiz kalplisin. Barış senin temiz kalbin yüzüne vurmuş. İkiniz de şampiyonluğa çok yakışıyorsunuz, gerçekten çok yakışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Barış Murat Yağcı: Elimden gelenin en iyisini yaptım

Barış Murat Yağcı, SMS oylaması sonuçları açıklanmadan önce yaptığı konuşmada, "Gönlüm çok rahat, vicdanım çok rahat. Hep kurduğum hayallerim vardı. Survivor'ın hayatımın dönüm noktası olacağını biliyordum. Hayatın içinde öğrenemeyeceğimiz bir çok şeyi Survivor'da öğrendim. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkartmamak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Kaybedersem Cemal Can için sevineceğim, kendim için çok üzülmeyeceğim. Burada çok büyük bir aile olduk. Hepimiz birbirimizin ailesi gibi oldu. Takdiri Türk halkı verecek." şeklinde konuştu.

Cemal Can: Hepimiz ailelerimizin şampiyonuyuz

Cemal Can Canseven ise, SMS oylaması öncesi yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışma boyunca çok güzel arkadaşlar edindiğini ve kaliteli insanlarla yarıştığını belirten Cemal Can, "Kazasız belasız bir şekilde vatanımıza gelmek istiyorduk. Sonuçlar ne olursa olsun hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takdir halkın. Hepimiz ailelerimizin şampiyonuyuz. Gerçek dostluklar edindik." dedi.