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Nişanı evde yapacak olanlar için dekorasyon masrafsız kolay dekorasyon tüyoları!

Hayatınızın en özel günü olan nişanı evde yapmak isteyenler için masrafsız kolay dekorasyon önerilerini bir araya getirdik!

Nişanı evde yapacak olanlar için dekorasyon masrafsız kolay dekorasyon tüyoları!
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Evlilik sürecinin en heyecan verisi başlangıcı olan nişan veya söz törenini evde aile arasında yapmak isteyenler için evde bazı dekorasyon önerilerinde bulunduk! İçinizdeki heyecanı evinizede kazandıracağınız panik yapmadan planlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz dekorasyon tüyoları sayesinde unutulmaz bir kutlama yapabilirsiniz. İşte nişanı veya sözü evde yapacak olanlar için masrafsız dekorasyon önerileri elmaelma.com'da!

Nişan Masası Hazırlarken Neler Olmalı?

Nişan törenlerinin vazgeçilmezi olan nişan masasında olmazsa olmaz mavi beyaz, krem rengi ve pudra renklerine yer vermeyi unutmayın. Bu renkler hem kurtarıcı hem de sırıtmayan renklerdir. Nişan pastanızı ve yanında tercihinize göre ilave edebileceğiniz kurabiye ve tuzlu servislerinin yanında yüzüklerin takılacağı tepsiyi yukarıda sıraladığımız renklerde kurdeleler ile süsleyerek dahil edebilirsiniz.

Masa Süslemek İçin Nasıl Malzeme Seçilmeli?

Her ne kadar son dönemlerde nişan veya söz gününe özel küçük karlar popüler olsada o tarz tatavalara girmenize gerek yok. Onun yerine altın rengi, pudra, mavi veya toz pembe renklerine yakın aksesuarlar kullanabilir fon olarak masanızı ve perdeleri süsleyebileceğiniz kurdeleler kullanabilirsiniz. İkram edeceğiniz çikolata ve kurabilelere isim yazarak tüllere sarıp kurdelelerle bağlayabilirsiniz.

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