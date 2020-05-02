Kylie Jenner kimdir doğum sonrası fotoğrafını paylaştı işte olay olan detay!

22 yaşındaki Kylie Jenner, bir süre önce ayrılıp tekrar barıştığı sevgilisi ve kızının babası rap'çi Travis Scott'ın doğum günü için sosyal medya hesabından paylşaım yaptı. Bunlardan bir tanesi dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Jenner'ın doğum odasındaki pozunda telefonu elinden düşürmemiş olması dikkat çekti.

Telefonu elinden düşürmemesi dikkat çekti

Bu karede Kylie Jenner, kızı Stormi'yi dünyaya getirdiği doğum odasında, bir kolunda yeni doğmuş bebeği bir elinde cep telefonuyla görülüyor. Sevgilisi Scott ise yatağın yanında onlara bakıyor.

''Doğum günün kutlu olsun yılın babası''

Jenner "Doğum günün kutlu olsun yılın babası! Yavaşça ama emin bir şekilde kabul ediyorum ki Stormi babasının kızı. Ama her neyse... En güzel, en akıllı, en sevgi dolu ve en komik bebek. En güzel hediye. Tamam, ağlıyorum. Sizi sonsuza kadar seviyorum" notunu yazdı.

Kylie Jenner kimdir?

Kylie Kristen Jenner,10 Ağustos 1997; Los Angeles, Kaliforniya, model ve televizyon kişiliği. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşi ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü ABD’li genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian’ın üvey kardeşidir.Kylie ilk eğitimine Sierra Canyon Okulunda başladı, o burada amigo takımın yıldızlarından biri idi, ponpon kız görevini yapıyordu.2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulu'nda devam eden Kylie 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu. Kylie ilk olarak kız kardeşi Kendall ile Paper Magazine dergisinin 'Güzel İnsanlar' başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Jenner "Your Style Crush" Sears hattı ile modellik kariyerine başladı ve kuzeni Natashanın giyim firması için modellik yaptı. OK! dergisi ile fotoğraf çekimleri yaptı. 2011 yılında kız kardeşi Kendall ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçilmişlerdir.2011 yılında New York Moda Haftası da şarkıcı Avril Lavigne tarafından oluşturulan giyim hattı Abbey Dawnın gösterisini yaptı. 2013 yılında kardeşi Kendall «Kendall & Kylie» giyim koleksiyonu yarattılar.Şubat 2014 yılında kardeşi Kendall ile birlikde "Steve Madden Madden Girl" hattı için bir ayakkabı ve çanta tasarımına başladı.Ağustos 2015 tarihinde Jenner kendi adını taşıyan dudak kitinin bir parçası olarak ilk ruj üretiminin başlatılacağını duyurdu. 2015 yılında Jaden Smith,Drake ve Tyganın müzik videolarında yer alan model, 2016 yılında PartyNextDoor'un "Come and See Me" parçası için yayınladığı müzik videosunda sevgili rolünde yer almıştır.