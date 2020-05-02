Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı

ATV ekranlarında yayınlanan ve programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Anlı, "Şartların elverişli olması durumunda büyük bir fedakarlık göstererek Ramazan Bayramından sonra programa başlayacağım" dedi.

''Yayından kalkmasına şaşıranlara şaşırıyorum''

Eski eşi Burhan Akdağ tarafından ortaya atılan iddiaların gerçekle yakından uzaktan ilişkisi olmadığını söyleyen Müge Anlı, "Programın yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırıyorum. Ülkede şehirlerarası ulaşım yok, sokağa çıkma yasakları var. Müthiş tedbirler alındı. Benim stüdyoma her gün Türkiye'nin her yerinden 50 kişinin girip çıkması lazım. Ben oradaki ileri yaşta olan danışmanlarımı bile kullanamıyorum sokağa çıkma yasağından dolayı. Ben tek başıma orada çıkıp ne yapacağım. Benim programlarım öyle video konferanslarla, uzaktan yapılabilecek bir program değil ki" dedi.

''Ramazan sonrası programa başlayacağım''

Büyük bir fedakarlık göstererek salgının ilk günlerinde yapıma devam ettiğini dile getiren Anlı, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" ifadelerini kullandı.