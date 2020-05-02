Sahura kalkmadan oruç tutmak zararlı mı uzmanlar uyarıyor!

Kişiler Ramazan ayında daha çabuk kilo almaktadır. Bunun nedeni düzensiz ve yanlış beslenmedir. Bir de sahur yapmadan akşamdan yiyip yatmak kilo almanın başlıca sebepleri arasında gösterilmektedir. Çok fazla önemsenmeyen sahur, ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına ve kilo alımına neden oluyor. Uzmanlar uyarıyor! Sahur yapmadan oruç tutanlar aman dikkat! Sahura kalkmadan oruç tutmak kilo aldırır mı? Sahur yapmadan oruç tutmak zararlı mı? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Derya Fidan'dan öğrendik.

Yavaş yemek yemeğe özen gösterin

Günlük su ihtiyacının iftardan sahura kadar olan zaman zarfında karşılanamaması metabolizma hızını düşüreceğinden kilo alımına sebep olabilmektedir. Ramazan tatlılarının miktarını ve sıklığını fazla kaçırmak, sebze ve meyveye beslenme tablomuzda az yer vermek kilo alımını hızlandırmaktadır. Kilo alımının önüne geçmek için, gün boyu aç kalarak metabolizma çalışma hızının azaldığı bu durumda iftarda yemeklere hızlı geçiş yapılmamalı, sofrada daha yavaş yemek yenerek besinlerin tolerasyonunu artırmaya yardımcı olunmalıdır.

Sahurda hafif yiyecekler tercih edin

Sahur öğününde hafif yiyecekler tercih edilmeli, kahvaltılıklar masada yerini almalıdır. Protein kaynaklarından süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitlerinden zengin bir sofra olarak planlama yapılmalı, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden, kızartmalardan uzak durulmalıdır.

Beyaz undan yapılmış ekmek tüketin

Sahurda zeytin ve zeytin ezmesi gibi tuzlu besinler yerine yağlı tohum kaynaklarından ceviz, badem, fındık tercih edilmelidir. Ekmek en önemli karbonhidrat kaynağıdır ve kişinin gün içindeki sağlanacak enerjisinin büyük kısmını karşılamaktadır. Eğer ertesi gün daha uzun süre tok kalmak ve daha dinç bir gün geçirmek istiyorsanız ekmeğinizi beyaz undan yapılmış değil, tam buğday unu veya çavdar unundan yapılmış olmasına dikkat etmelisiniz.

İftarda neleri tercih etmeli?

İftar sofrasında başlangıç olarak hurma veya kayısı tercih edilerek kan şekeri dengesi sağlanmalıdır. Çorba ile devam edilerek sonrasında en az 15 dakika ara verilmeli ve mide rahatsızlıklarının önüne geçilmelidir. Ana yemekte yağlı ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır. Pide, bir avuç büyüklüğünden fazla tüketmemelidir.

Sahursuz oruç tutarsanız...

Sahursuz oruç tutmak tetikte bekleyen bazı hastalıkları harekete geçirebilir. Çünkü uzun süreli açlık kan şekerini düşürerek karaciğer ve mideye zarar verir. Tansiyon ve şekeri olumsuz yönde etkileyerek gün boyu halsizliğe neden olabilir. 6 İftara kadar aşırı acıkılacağı için, iftarda hızlı ve çok yemek yemenin sonucunda; şişkinlik, hazımsızlık, gaz, mide yanması, kabızlık şikâyetleri ortaya çıkabilir. 6 sahursuz oruç tutmak kilo aldırır.

Kilo aldırıyor

Gün içinde tek öğünle beslenildiği için tek öğün olan iftarda yenen yemeğin hacmi gittikçe artar. Bunun neticesi olarak da kişi kilo vereceği yerde Ramazan ayının sonunda 3 kilo alır. 6 Kilo vermek adına sahursuz oruç tutulması ve düşük kalorili beslenmek kas kaybına neden olabilir. 6 Uzun süreli açlıkta konsantrasyon bozukluğu görülebilir.

Kimler oruç tutmamalı?

Kronik hastalığı olup sürekli ilaç kullanması gerekenler ilaç saati ve dozlarıyla alakalı mutlaka hekimine danışmalı, gerekirse bir beslenme uzmanı takibinde oruç tutmalıdır. Diyabet tanısı olan, insülin kullanan veya aktif hipoglisemik ataklar geçiren bireylerin genel sağlık durumları açısından oruç tutmaları sakıncalı olabilmektedir.