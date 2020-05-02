Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap!

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk, YouTube kanalından yarışma hakkında merak edilen soruları cevapladı. Bir takipçisinin "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna ise Evet namaz kılan ve dua eden arkadaşlarımız vardı" şeklinde cevap verdi.

''Adada kavga edeceğine ibadet etmek çok mantıklı''

"Survivor'da ibadet ediliyor mu" sorusuna cevap veren Semih Öztürk, "Evet, ben şahit oldum; namaz kılan, dua eden arkadaşlarımız vardı. Bol bol vaktin var; adada kavga edeceğine ibadet etmek çok mantıklı gidecek arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi. Öztürk, açıklamalarında herhangi bir isim vermekten de kaçındı.

''Adada sigara içmek yasak''

Adada sigara içip içilmeme konusundan da bahseden Öztürk, "Adada kesinlikle ama kesinlikle sigara içmek yasaktı. Zaten genellikle sporcular katıldığı için onların da hayatlarında sigara olmuyordu" şeklinde konuştu.

''Adaya eşya götüremiyorsun''

Adaya eşya götürme konusundan bahseden Öztürk, "Çanta kafana göre eşya koyamıyorsun. Çantada sadece yağmurluk, matara ve eşofman takımı oluyor" dedi.