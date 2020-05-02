Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı!

Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyince ilişkisini noktalamaya karar vermişti. İlişkilerinin bitmesine rağmen Erken ve Benan Mahmutyazıcıoğlu arasındaki sular bir türlü durulmak bilmedi. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, ayrılığın ardından çocuklarıyla fotoğrafını paylaşarak "Sakin kaldığın zaman taşlar yerine oturuyor" diyerek Erken'e sert göndermede bulundu.

''Sakin kaldığın zaman tüm taşlar yerine oturuyor''

Mahkemelik olan ikiliden Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi ve Ece Erken'in ayrılmasından sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafını paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, "Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerini oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var" dedi.

Ece için tedbir kararı aldırmıştı

Geçtiğimiz Mart ayında Ece Erken'in Mahmutyazıcıoğlu çiftinin evine giderek araçlarına zarar verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüleri Instagram hesabından yayınlayan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırmıştı.