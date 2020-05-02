Kinoa ne işe yarar yaşlanmayı geciktiriyor!

Günümüzde yeni yeni popüler olmaya başlayan ama tarifi çok önceki zamanlara dayananan kinoanın ne olduğunu duymuş muydunuz? Ispanakgiller familyasının bir üyesi olan kinoa özellikle Güney Amerika halkının uzun zamandır tükettiği bir besin olarak kayıtlara geçmiştir. Bizim kinoanın adını ilk olarak duymamız ve ne olduğunu öğrenmemiz NASA astronotlarının besin ihtiyacını gidermesi vesilesiyle oluştur. Oldukça besleyici olan kinoanın birçok faydası bulunuyor. Bir de bilinmeyen yeni yeni ortaya çıkan faydaları var ki adeta mucize etki yaratıyor. Biz de tarihi çok öncelere dayanan bu besleyici besinin bilinmeyen faydalarını hazırladık. İşte insan sağlığına pek çok konuda yarar sağlayan kinoanın bilinmeyen faydaları!

Yaşlanmayı geciktirir

Kİnoanın en etkili faydalarından birisi yaşlanma belirtileriyle mcadele etmesidir. Kinoa içeriğindeki serbest radikalleri yok ederek yaşlanma sürecini yavaşlatmaktadır. Cildinin yaşlanmasından endişe edenler için adeta mucize bir besindir.

B vitamini kaynaklıdır

Kinoa aynı zamanda güçlü bir B vitamini kaynağıdır. B vitamini son derece önemli bir vitsmindir. Eksikliğiyse vücutta ciddi sorunların oluşmasına neden olmaktadır. B vitamini bakımından zengin olan kinoa da tam da bu noktada imdadınıza yetişmektedir.

Güçlü bir antioksidandır

Kinoa çok güçlü bir antioksidandır. Diğer tahıllarla özellikle karşılaştırıldığında içerisinde en güçlü antioksidanı barındıran besindir demek yanlış olmaz. Kinoanın içerisinde çok yüksek miktarda protein yoktur. Ama yine de portein kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Çünkü oldukça iyi bir lizin, metionin ve triptofan gibi temel amino grup asit kaynağıdır. Bunların hiçbiri vücutta sentezlenememektedir.

Kansızlığa iyi gelmektedir

Demir açısından oldukça güçlü bir besin olan kinoa özellikle anemi hastalığına sahip olan kişiler için vazgeçilmez bir nimettir. Anemisi olanların diyet programına eklenmesi gereken bir bbesindir ki çok sayıda insan da diyetlerine kinoayı ekleyerek egzersiz sırasında daha fazla dayanıklılık ve enerjiyi temin etmektedir.