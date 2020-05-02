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Eda Taşpınar kimdir doğum gününü verdiği cesur pozla kutladı!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan 40. yaş gününü Instagram'dan paylaştığı bol dekolteli cesur paylaşımıyla kutladı.

Eda Taşpınar kimdir doğum gününü verdiği cesur pozla kutladı!
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar 40. yaş gününü karantina günlerinde evinde verdiği cesur dekolteli pozlarıyla kutladı. Taşpınar'ın paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

Doğum gününü cesur pozuyla kutladı 

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan, 40. yaş günü paylaşımında kırmızı bir elbisesiyle verdiği pozuyla kutladı. Taşpınar bol dekolteli paylaşımında "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum." dedi.  Taşpınar'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. 

Peki Eda Taşpınar kimdir? 

1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleştiler. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Kolej'de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul'a döndü.

Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontunç,Eda Taşpınar'ın dedesidir. Londra'da Central School of St. Martins'de okurken dünyaca ünlü birçok markada çalıştı. Moda haftalarında backstagelerde çalıştı, tanınmış moda editörlerine asistanlık yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarladı.

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