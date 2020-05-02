Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine cevap verdi burnum ve dişlerimde estetik var!

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, kendisi hakkında ortaya çıkan ''estetik güzeli'' haberlerine ilk kez yanıt verdi. Güzel oyuncu 10 yıl önceki haliyle, şimdiki halini kıyaslayan ve 'evrim geçirmiş' sözlerine sert çıkıp sadece burnunda ve dişlerinde estetik olduğunu söyledi.

''Sadece burnumda ve dişlerimde estetik var''

Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, 10 yıl önceki haliyle, şimdiki halini kıyaslayan ve 'evrim geçirmiş' sözlerine sert çıkarak, sadece burnunu ve dişlerini yaptırdığını belirterek, başka bir müdahalenin olmadığını söyledi.

''Başka bir müdahale yok''

Yüzünde başka bir müdahale olmadığını anlatan Altınbilek, "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" ifadelerini kullandı.