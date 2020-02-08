Enerjik hissetmek için ne yapmalı plank egzersizini deneyin!

Kendinizi daha enerjik ve zinde hissetmenizin, bel ve boyun ağrılarınızdan kurtulmanızın sırrı egzersizde! Sabah yapacağınız egzersizlerle tüm sorunlarınızdan kurtulabilir, gün boyu enerji dolu hissedebilirsiniz. İşte dinç bir vücuda sahp olmanızı sağlayacak 7 egzersiz!

Güç kazanmak için plank

Plank yapmak için hiçbir yere ihtiyacınız yok. Uyandığınız an yatağınızda plank yapabilirsiniz. Plank karnı, sırtı ve omuzları güçlendirir.

Elleriniz yerine önkollarınızı dengeleyerek üst şınav pozisyonuna geçin. Başınızdan topuklarınıza doğru düz bir çizgi yapmak için vücudunuzu kaldırın.Bu noktada yatağınızın çarşafından destek alabilirsiniz. Çarşafı sıkıca 20 saniye tutun ve sürekli nefes alın. 30 saniye dinlenin. 3 kez tekrarlayın.

Kelebek pozu

Kelebek pozu, rahatlamanıza, meditasyon yapmanıza ve genel olarak daha dengeli hissetmenize yardımcı olan mükemmel bir pozdur.

Bu pozu sabah uyandığınızda yatağınızda sırt üstü uzanarak yapmaya başlayabilirsiniz. Öncelikle dizlerinizi bükün ve nefes vermeye başlayın. Topuklarınızı pelvis noktanıza yaklaştırın. Bu noktada ayaklarınız birbirine değmelidir. Bir elinizi karnınıza, bir elinizi göğsünüze yerleştirin. Nefes alın, nefesinizi birkaç dakika tutun ve sonra yavaşça nefes verin. 10 kez tekrarlayın.

Mutlu bebek pozu

Mutlu bebek pozu bacaklarınızı germenize ve sırtınızı güçlendirmenize yardımcı olur.

Arkanıza yaslanın. Kalçalarınızı yatağın üzerinde tutarak dizlerinizi yukarı kaldırın. Ayaklarınızı ayak başparmağı çevresinde tutun ve dizlerinizi göğsünüze doğru çekmeye başlayın. 5 ila 10 nefes için bu pozda kalın.

Bacak kaldırma

Bacak kaldırma, abs ve kalça kaslarınızı daha güçlü hale getirecek ve dolaşımınızı iyileştirecektir.

Sırt üstü yatın. Kollarınız yanınızda yatar pozisyonda olmalı. Sağ bacağınızı kaldırın ve bacağınız ve kalçanız 90 derecelik bir açı oluşturacak şekilde nefes vermeye devam edin. Bacağını yavaşça indirin. Her bacak için 10 kez tekrarlayın.

Yarım köprü

Yarım köprü tüm vücudunuzu güçlendirecek ve gerecek. Sırt üstü yatarken, dizleriniz bükülmüş olarak ayaklarınızı yatağa yerleştirin. Bacaklar kalça genişliğinde ayrı olmalıdır. Kuyruk kemiğini kaldırın ve vücudunuz düz bir çizgi çizene kadar yukarı doğru itin. Kuyruk kemiğinizi kaldırarak 30 saniye bekleyin ve sonra yavaşça aşağı indirin. 3 kez tekrarlayın.

Boyun ve omzunuzu güçlendirin

Günümüzde boynumuza ve omuzlarımıza daha fazla dikkat etmeliyiz. Özellikle bilgisayar başında çok fazla vakit geçirdiğimiz için boynu ve omuzları güçlendirecek hareketler yapmalıyız. Bunun için en basit egzersiz, başınızı elinizle farklı taraflara yatırmaktır, boynunuzu diğer elinizle tutarak fotoğraftaki gibi yapmayı deneyin. Her harekette 20 saniye bekleyin ve 3 kez tekrarlayın.

Burnunuzdan nefes alıp verin

Bu egzersiz sakin ve rahat bir duruma ulaşmanıza ve vücudunuzla iletişime geçmenize yardımcı olacaktır.

Yatakta sırt üstü yatırın. Vücudunuzu rahatlatın. Tüm vücudunuza kendi kendine masaj yaparken burnunuzdan nefes almaya başlayın.