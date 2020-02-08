Kylie Jenner iç çamaşırsız fotoğrafıyla Instagram'da olay oldu!

Servetini kendi çabasıyla ulaşan en genç milyarder ünvanına sahip olan Kylie Jenner, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

22 yaşındaki genç model, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. 161 milyon Instagram takipçisi bulunan Jenner, "Playboy çıkışları" notuyla paylaştığı iç çamaşırsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.



Milyonlarca beğeni aldı

Kylie Jenner'ın olay yaratan paylaşımına 3 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. Öte yandan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde de ip dansı yaparken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Kyle Jenner'ın milyonlarca beğeni alan paylaşımlarında Amerikalı yıldızın kusursuz fiziği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.



