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Aleyna Tilki mini şortlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Her yaptığıyla olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı mini şortlu pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

Aleyna Tilki mini şortlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
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Son dönemin yıldızı parlayan Pop şarkıcılarından olan Aleyna Tilki 2,5 milyon takipçili Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine dikkatleri toplamayı başardı. Güzel şarkıcının beyaz çoraplı ve siyah şortlu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Paylaştığı iki fotoğraf ve video ile kısa süre içerisinde on binlerce beğeni alan Aleyna Tilki'yi, takipçileri de yorum bombardımanına tuttu. Aleyna Tilki'nin fotoğrafına hayranlarından binlerce yorum geldi.

 

 

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