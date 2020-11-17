Tırnak kırılmasına karşı doğal çözüm zeytinyağı sürerseniz...

Tırnak kırılması birçok kişinin yaşadığı rahatsız edici bir durumdur. Bu rahatsız edici durum yaşın ilerlemesine bağlı olarak artmaktadır. Tırnak kırılmalarına neden olan birkaç faktör bulunuyor. Bunlardan en önemlileri yanlış beslenme ve bulaşık yıkama sorunudur. Aynı zamanda vitamin eksikliği de tırnak kırılmasına neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Elmaelma.com olarak sık kırılan tırnaklarınıza uygulayabileceğiniz bitkisel tedavi yöntemlerini hazırladık. Peki tırnak kırılmasına karşı doğal çözüm önerileri nelerdir? İşte tırnak kırılmasına karşı yapmanız gereken doğal çözüm önerileri!

Zeytinyağı

Çok güçlü bir nemlendirici olan zeytinyağı tırnakları onarmak için harika bir öneri. Yapmanız gereken tek şey tırnak etlerinize bir kaç damla zeytinyağı sürmek ve ellerinize masaj yapmak. Ayrıca haftada bir kez de bir kasenin içine zeytinyağı koyun ve el ve ayak tırmaklarınızı batırın. 5 dakika tuttuktan sonra kağıt bir havlu ile fazla yağları silin. Bu uygulamayı özellikle yatmadan önce yapmanızı öneririz.

Avokado yağı

Ellerinizi nemlendirmek için harika bir öneri de avokado yağıdır. Avokado yağı piyasada bulunan tüm cilt bakım ürünlerinin arasında neredeyse yer alıyor. Avokadoyu iyice ezin ve içine birkaç damla zeytinyağı ilave edin. Yoğun bir kovamda bulunan kremi tırnaklarınızın üzerine masaj yaparak yedirin. Sadece gece uygulayabileceğiniz bu yöntemle tırnaklarınızın daha güçlü olmasını sağlayacaksınız. Eğer tırnaklarınızda ciddi anlamda bir kırılma söz konusuysa bu uygulamayı günde 2 kez yapabilisiniz.

Limon suyu

Bu uygulama için herhangi bir bitkisel yağ da kullanabilirsiniz ancak zeytinyağı en iyi seçim olacaktır. Bir tatlı kaşığı bitkisel yağın içine birkaç damla limon suyu damlatın. Bu karışımı tırnak ve tırnak etlerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın.Bu şekilde tırnaklarınızı bbesleyebilecek daha güçlü olmasını sağlayacaksınız.

Keten tohumu yağı

Keten tohumu içerisindeki yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Dolayısıyla da sık kırılan tırnaklar için bitkisel ilaç olarak kullanabilirsiniz. Bu yağı da günde üç defa 1000 mg olarak tüketmenizi öneriyoruz