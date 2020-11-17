search menu
search
close

Tırnak kırılmasına karşı doğal çözüm zeytinyağı sürerseniz...

Tırnak kırılmasına karşı doğal çözüm önerileri neler? Sık sık kırılan tırnaklarınız için basit bitkisel tedaviler uygulayabilirsiniz. İşte yöntemi!

Tırnak kırılmasına karşı doğal çözüm zeytinyağı sürerseniz...
-A A+

Tırnak kırılması birçok kişinin yaşadığı rahatsız edici bir durumdur. Bu rahatsız edici durum yaşın ilerlemesine bağlı olarak artmaktadır. Tırnak kırılmalarına neden olan birkaç faktör bulunuyor. Bunlardan en önemlileri yanlış beslenme ve bulaşık yıkama sorunudur. Aynı zamanda vitamin eksikliği de tırnak kırılmasına neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Elmaelma.com olarak sık kırılan tırnaklarınıza uygulayabileceğiniz bitkisel tedavi yöntemlerini hazırladık. Peki tırnak kırılmasına karşı doğal çözüm önerileri nelerdir? İşte tırnak kırılmasına karşı yapmanız gereken doğal çözüm önerileri! 

Zeytinyağı

Çok güçlü bir nemlendirici olan zeytinyağı tırnakları onarmak için harika bir öneri. Yapmanız gereken tek şey tırnak etlerinize bir kaç damla zeytinyağı sürmek ve ellerinize masaj yapmak. Ayrıca haftada bir kez de bir kasenin içine zeytinyağı koyun ve el ve ayak tırmaklarınızı batırın. 5 dakika tuttuktan sonra kağıt bir havlu ile fazla yağları silin. Bu uygulamayı özellikle yatmadan önce yapmanızı öneririz.

Avokado yağı

Ellerinizi nemlendirmek için harika bir öneri de  avokado yağıdır. Avokado yağı piyasada bulunan tüm cilt bakım ürünlerinin arasında neredeyse yer alıyor. Avokadoyu iyice ezin ve içine birkaç damla zeytinyağı ilave edin. Yoğun bir kovamda bulunan kremi tırnaklarınızın üzerine masaj yaparak yedirin. Sadece gece uygulayabileceğiniz bu yöntemle tırnaklarınızın daha güçlü olmasını sağlayacaksınız. Eğer tırnaklarınızda ciddi anlamda bir kırılma söz konusuysa bu uygulamayı günde 2 kez yapabilisiniz. 

Limon suyu

Bu uygulama için herhangi bir bitkisel yağ da kullanabilirsiniz ancak zeytinyağı en iyi seçim olacaktır. Bir tatlı kaşığı bitkisel yağın içine birkaç damla limon suyu damlatın. Bu karışımı tırnak ve tırnak etlerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın.Bu şekilde tırnaklarınızı bbesleyebilecek daha güçlü olmasını sağlayacaksınız. 

Keten tohumu yağı

Keten tohumu içerisindeki yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Dolayısıyla da sık kırılan tırnaklar için bitkisel ilaç olarak kullanabilirsiniz. Bu yağı da günde üç defa 1000 mg olarak tüketmenizi öneriyoruz 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Parmağınızı bile kıpırdatmadan 140 kalori yakmanın yolu! Parmağınızı bile kıpırdatmadan 140 kalori yakmanın yolu!
Fitness
Dünyanın farklı yerlerinde kadınlar hangi yaşta evleniyor? Dünyanın farklı yerlerinde kadınlar hangi yaşta evleniyor?
Kültür-Sanat
En Güncel Galeriler
Irmak Ünal'dan bomba koronavirüs açıklaması! Duyanlar şaştı kaldı!
Irmak Ünal'dan bomba koronavirüs açıklaması! Duyanlar şaştı kaldı!
Öykü'ye gelen övgülerin ardından Nihal Yalçın'ın çıkışı şaşırtı!
Öykü'ye gelen övgülerin ardından Nihal Yalçın'ın çıkışı şaşırtı!
Hayranlarına ayaklarının fotoğraflarını atıyor, paraya para demiyor!
Hayranlarına ayaklarının fotoğraflarını atıyor, paraya para demiyor!
Ünlü model sevgilisiyle banyo yaptığı anları paylaştı!
Ünlü model sevgilisiyle banyo yaptığı anları paylaştı!
Hadise ve Kaan'ın pazar kaçamağı! Takipçileri yorum yağdırdı!
Hadise ve Kaan'ın pazar kaçamağı! Takipçileri yorum yağdırdı!
İrem'den hayranlarına kötü haber! Koronavirüse yakalandı!
İrem'den hayranlarına kötü haber! Koronavirüse yakalandı!
Önceki Haberler
Bu hastalık kadınların hayatını kabusa çeviriyor!
Bu hastalık kadınların hayatını kabusa çeviriyor!
Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz iddialarına flaş yanıt!
Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz iddialarına flaş yanıt!
Mercimek çorbasını bir de kerevizle deneyin!
Mercimek çorbasını bir de kerevizle deneyin!
Hafif tatlı arayanlara: Armutlu tart
Hafif tatlı arayanlara: Armutlu tart
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı anlar olay oldu!
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı anlar olay oldu!
Sinan Akçıl'dan enkazdan kurtulan Minik Ayda'ya sürpriz ziyaret!
Sinan Akçıl'dan enkazdan kurtulan Minik Ayda'ya sürpriz ziyaret!
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında kriz! Eski eşim evimi gasp etti!
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında kriz! Eski eşim evimi gasp etti!
Güldür Güldür'ün yayın günü yine değiştirildi!
Güldür Güldür'ün yayın günü yine değiştirildi!
Yorumlar