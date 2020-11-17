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Mercimekli kereviz çorbası nasıl yapılır hasta çorbası arayanlar buraya!

Mercimek çorbasını hiç kerevizle yapmayı denediniz mi? İşte çorba severler için mercimekli kereviz çorbası tarifi.

Mercimekli kereviz çorbası nasıl yapılır hasta çorbası arayanlar buraya!
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Mideyi yumuşatmak için yemek başlangıcında veya hastalandığımızda tükettiğimiz çorbalar arasında hem çok sağlıklı hem de bir çok kişinin bildiği mercimek çorbasının kerevizli olan versiyonunu hazırladık! Sizde evde misafirlerinize veya hastalandığınızda hasta çorbası olarak tüketebileceğiniz mercimekli kereviz çorbasının tarifini hazırladık!

Malzemeler; 2 adet orta boy kereviz, 1/2 su bardağı kırmızı mercimek, 5 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1/2 su bardağı süt yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Kerevizlerin kabuklarını soyup iri iri doğrayın.
Kırmızı mercimeği yıkayıp kerevizler ve su  ile birlikte bir tencereye alın.
Mercimekler dağılıp, kerevizler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin ve tuzunu ekleyin. Karışımı blenderden geçirin.

Terbiyesi için; Tereyağını ayrı bir tavada eritin, üzerine unu ekleyerek kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Daha sonra sütü ekleyerek hızlıca karıştırın.
Çorba karışımını kısık ateşe alarak terbiyeyi ekleyin. Terbiyeyi güzelce karıştırdıktan sonra servise başlayarak afiyetle tüketebilirsiniz.

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