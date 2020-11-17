Çikolata kisti neden olur beslenme şekli önem taşıyor!

Kadınların hayatını adeta kabusa çeviren bir hastalık olan Endometriozis halk arasındaki bilinen adıyla çikolata kisti, birçok kadının yaşadığı rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Günlük yaşamı ileri derecede aksatan bu rahatsızlık kadınlardaki üreme yeteneğini de olumsuz etkiliyor. Gebeliğin önündeki en büyük engellerden biri olan endometriozis yani çikolata kisti hakkında tüm merak edilenleri Tüp Bebek, Üreme İmmünolojisi ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halit Fırat Erden'den öğrendik. Peki çikolata kisti neden olur? Nasıl geçer? İşte çikolata kisti ile ilgili merak edilenler!

Tedavi sonrası tekrarlama ihtimali yüksek

Endometriozis hakl arasında bilinen adıyla çikolata kisti. Kadın hastalıklarında en çok rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Tüm kadınlarda yüzde 5, üreme çağındaki kadınların yüzde 10-20,10-20, bebek sahibi olamayan kadınlarda ise yüzde 30-50 gibi görülür. Özellikle 30'lu yaşlarda tehlike artar. Tedavi sonrası tekrarlama olasılığı yüksektir.

Beslenme alışkanlıkları değiştirilirse hastalıktan korunulabilir

Araştırmacılar, beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle kadınların bu hastalıklardan korunma şansının olduğunu ortaya çıkardı

Ağrı iltihap ve hasara neden olur

Rahmin iç zarındaki dokunun rahmin dışına çıkarak, yumurtalık kanalları ve yumurtalıklar gibi diğer organlarda gelişmesidir. Rahim dışında gelişen doku, normal hormonal dalgalanmalara cevap verir ve her ay rahim içinde gelişen dokunun hamileliğe hazırlanmak için kalınlaşması gibi aynı süreçten geçer. Hamilelik olmazsa rahim zarı parçalanarak vücuttan ayrılır. Başka bir yerde gelişen endometriyal doku ise kan olarak vücuttan ayrılamaz. Ağrı, iltihap ve hasara neden olur. Çocuk doğurma yaşında olan tüm kadınları etkileyebilir. Hastalığın nedenleri bilinmiyor ve henüz bir tedavisi yok, ancak belirtileri ağrı kesiciler veya hormon tedavileri ile yönetilebilir.

Birçok nedeni bulunuyor

Çikolata kistinin görülmesinin belli başlı sebepleri bulunmaktadır; Çevresel nedenler,bağışıklık sorunları, adet kanının karın boşluğuna akışı (Retrograd menstrüasyon), genetik, lenf sistemi, doku farklılaşması (Metaplazi) gibi nedenleri bulunmaktadır.

Bir uzmana başvurulmalı

Çikolata kisti olabileceğinize dair şüpheleriniz bulunuyorsa mutlaka doktora gitmenizi tavsiye ediyoruz. Genellikle laparoskopi ile teşhis konulabilir ancak düzensiz kanama veya ağır geçen adet, sancılı bağırsak hareketleri, kasık ağrısı, yorgunluk ve alt karın bölgesinde şişkinlik gibi belirtiler de teşhise yardımcı olur.

Beslenme şekli çikolata kisti için yardımcı olabilir!

Yapılan araştırmalara göre çikolata kistinin tedavisinde beslenme şeklinin düzeltilmesinin çok fayda sağladığı görülmüştür. Şekerli gıdalar, et, buğday ve süt ürünlerini azaltılması hastalığın tedavisinde olumlu etkileri ortaya çıkarmıştır. Bunların yanı sıra bol su içmeye özen göstermeli ve bol miktarda sebze ve meyve tüketmelisiniz. Omega 3-somon, alabalık ve uskumru gibi yağlı balıkların yanı sıra fındık, fıstık gibi sert kabuklu yemişler ve çekirdekler iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.İşlenmiş et ürünleri içeren bir diyet yerine meyve ve sebze ağırlıklı bir diyet. Fındık, fıstık gibi sert kabuklu yemişler, çekirdekler, böğürtlen, fasulye, baklagiller, tam tahıllar (buğday değil), frambuaz ve havuç gibi fitoöstrojen içeren gıdalar hormonların dengelenmesine yardımcı olabilir.

Asla tüketilmemesi gereken gıdalar!

Çikolata kisti rahatsızlığı bulunan kadınların asla tüketmemesi gereken gıdalar bulunuyor. Örneğin; şeker tüketiminin mümkü olduğunca azaltılması gerekiyor. Çikolatanın fazla tüketilmemesi gerekiyor. Hidrojene edilmiş yağlardan uzak durulması gerekiyor. Daha fazla iltihaplanmaya yol açabilecek tereyağı gibi doymuş yağlar, bazı peynirler ve etleri daha az tüketmeye hatta mümkün olduğunca uzak kalmaya dikkat edilmesi gerekiyor.