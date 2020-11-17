Necati Şaşmaz EDHO'ya mı katılacak Oktay Kaynarca iddialara yanıt verdi!

Atv'de ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. 55 yaşındaki sanatçı, Necati Şaşmaz ile aynı projede yer alacakları yönündeki flaş iddiaya da açıklık getirdi.

İddiaları yalanladı

Uçankuş'ta yer alan habere göre; Bir mücevheratçıdan çıkan Usta oyuncu, kameraları görünce “Ne yapıyorsunuz? Ben inemeyecek miyim Bebek’e?” diyerek basın mensuplarına takıldı. Oktay Kaynarca, ısrarlı Necati Şaşmaz sorularına, “Hayır, öyle bir şey yok” diyerek son noktayı koydu.

Yıllar sonra aynı projede buluşacakları öne sürülmüştü

Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile 'Süleyman Çakır'a hayat veren Oktay Kaynarca'nın, yıllar sonra bir araya geleceği söylentileri ortalığı karıştırmıştı.