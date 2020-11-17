İngilizce öğrenirken yapılan hatalar gramere takılı kalmayın!

Yeni bir dil öğrenirken kendi dilimizle kıyasıyla zorlanma sürecinin olması doğaldır. Ancak uzun yıllardır dil eğitimi görüyor ve buna rağmen hala bir şeyler yolunda gitmiyorsa ingilizce öğrenememenizin nedeni kişisel olarak yaptığınız hatalar olabilir! İngilizce konuşmaya çalışırken sürekli olarak gramerleri göz önünde bulundurmaya çalışıyorsanız veya panik yapıyorsanız ingilizce öğrenme süreciniz bir hayli uzayacağa benziyor! İngilizce öğrenirken sıklıkla yapılan hataları Berlitz Dil Okulları Müdürü Çağdaş Kardaş dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirdi.

Gramere takılı kalmayın

Dil en kolay doğal bir süreç içinde öğrenilir. Bu süreçte ise öncelik dil bilgisi kuralları değildir. Her ne kadar gramer, dil öğrenmek için bir yol gösterse de uzun vadede sonuca götürmez. Sürekli kurallarla düşünmek zorunda bırakabilir. Gramer iletişimin bir parçası olarak öğrenilmelidir. Bu noktada dil bilgisini bir yol gösterici olarak görmeli ancak kurallara uyacağım diye konuşmanızı zora sokmamalısınız.

Türkçeyi iyi bilmelisiniz!

Kendi dilini iyi bilmeyen ve dil yapısını kavrayamayan kişinin İngilizce dahil diğer yabancı dilleri öğrenmesi çok zordur. Bu durumda yapılması gereken İngilizce dilbilgisi kitaplarına takılıp kalmadan önce Türkçe dil bilgisi öğrenmelidir.

Panik yapmayın

İngilizce öğrenirken yapılan en sık hataların başında korkmak geliyor. Hata yapmaktan korktuğumuz için konuşurken panikliyor ve en sonunda tüm motivasyonumuzu kaybediyoruz. Bu sorunu aşmak içinse önce kendinize inanmalı ve bol bol pratik yapmalıyız. Anadili İngilizce olan kişilerle yapılacak pratik çok faydalı olacaktır eğer birini bulamıyorsanız gerekirse aynada kendinizle pratik yapın.

İngilizce cümleleri Türkçe gibi düşünmeyin

Her ne kadar imkansız görünse de İngilizce öğrenirken Türkçe düşünmemek mümkündür. Bu durumu sağlamak sandığınız kadar zor değil. Bir dile ne kadar maruz kalırsanız o kadar çok dile yatkınlığınız artar. Bu durum ise zamanla o dil ile düşünmeye başlamanıza olanak tanır hatta o dilde rüyalar görmeye başlarsınız. Ancak çeviri mantığıyla devam ettiğiniz taktirde yeni bir dile odaklanma sorunu yaşayabilirsiniz.

İlk etapta aksan yapmaya çalışmayın

İyi bir İngilizce kursunda anadili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim aldığınız takdirde zamanla bir aksan kazanacaksınız. Ancak bunu bir sorun haline getirmek ve kendi dilinize özgü aksanınızı bir problem olarak görmek hata olacaktır. Bu noktada yapmanız gereken o dilin kendi diksiyon kurallarına uygun, temiz ve doğal bir biçimde konuşmaktır.

Tüm bunların yanı sıra;

-Bir görev ve bir zorunluluk olarak görmeyin.

-Dile yatkın olmadığınızı düşünmeyin. Dünyada herkes en az bir dil konuştuğuna göre

herkes yeni bir dil öğrenebilir.

-Öğrenmek için acele etmeyin. Belli bir süre sonra pes edip, İngilizce öğrenmekten

vazgeçmeyin.

-Soru sormaktan çekinmeyin. Sürekli soru sorun, merak ettiğiniz ne varsa

eğitmenlerinize sorun, internetten bakın.

-Pratik yapmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü dil öğrenme yolculuğunda sizi bir sonraki durağa taşıyacak en önemli araç pratik yapmaktır.