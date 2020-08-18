Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu olaydan alnının akıyla çıkacak!

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisiyle karıştığı şiddet olayıyla Türkiye'nin gündemine bomba gibi güçtü. Halit Ergenç'in Babil dizisindeki rol arkadaşı Ozan Güven'i savunması ise herkesi şaşırttı. Bir mekan çıkışı aracına binerken Uçankuş'a konuşan Halit Ergenç ise Babil dizisinde başrolü paylaştığı Ozan Güven hakkında gündeme damga vuracak ifadeler kullandı.

"Ozan alnının akıyla çıkacak"

Halit Ergenç, rol arkadaşı Ozan Güven'in dizinin kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili sorulara, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" yanıtını verdi.

Halit Ergenç kimdir?

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 de İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde orta öğretim eğitimini tamamladı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Bölümü'ne kaydolan Halit Ergenç, ikinci sınıfta okulu bıraktı. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Tiyatro Bölümü’ne girdi ve mezun oldu.

2006 yılında Binbir Gece adlı dizide canlandırdığı Onur karakteriyle büyük bir çıkış yapan Halit Ergenç, 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Kanuni Sultan Süleyman karakteri ile izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştır.

2007-2008 yılları arasında uzun süre beraberlik yaşadığı Gizem Soysaldı ile evli kalan ve bir yıllık evliliğin ardından boşanan Halit Ergenç, daha sonra yine kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel ile evlendi. Halit Ergenç’in bu evlilikten bir oğlu vardır.

Tatlı Kaçıklar, Kara Melek, Böyle mi Olacaktı, Gurbetçiler, Ölümün El Yazısı, Dedem, Goffret ve Ben, Kumsaldaki İzler, Zerda, Esir Şehrin İnsanları, Aliye, Babam ve Oğlum, Binbir Gece, Devrim Arabaları, Acı Aşk, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Halit Ergenç şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde İrfan karakterine hayat vermektedir. Halit Ergenç, 1.83 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.