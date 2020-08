Merve Taşkın kimdir yıllar önce yaşadığı şiddeti paylaştı öldüresiye dövüldü!

Futbolcuların mesajlarını ifşa ederek adını duyuran ve verdiği pozlarla gündeme gelen fenomen Merve Taşkın'ın bu seferki paylaşımı görenleri şoke etti. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Taşkın bu kez de, yıllar önce yaşadığı şiddeti gözler önüne serdi. Taşkın'ın fotoğrafını gören hayranları şoke oldu.

Ünlü fenomen öldüresiye dövüldü

Yaptığı cesur paylaşımları ile adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Merve Taşkın son paylaşımı ike hayranlarını üzdü.Yıllar önce yaşadığı şiddeti gözler önüne seren Taşkın'ın fotoğrafları sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü sosyal medya fenomeni Instagram hesabından şiddet gördüğü anların fotoğrafını paylaşarak altına, ''Geçen gün bir kadının daha önceden yaşadığı şiddeti yeni paylaştığını görmüştüm. Sanırım başta insanlar duymasın diye düşündü ya da korktu ve gizledi bende öyle yapmıştım. Bir çok kadın gibi bende daha önceden bir şeyler yaşadım, acı çektim ağladım, sızladım, burnum kırıldı mi diye hastanelere gittim ve bunları tek başıma atlattım sosyal medyaya yansıtmadım paylaşım yapmadım herkesin duymasını ve konunun uzamasını istemedim. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil bunu bilin. O suratıma yavaş yavaş dokunarak makyaj yapıp mutluymuş gibi storyler attım anlamadınız ama yanlış yaptığımı yeni anlıyorum. Bu tarz şeyler yaşıyorsanız şiddet görüyorsanız ya da tehdit ediliyorsanız korkmayın, saklamayın, gizlemeyin. Sesinizi duyurun yoksa ileride çok geç olabilir. Şu an çok daha farklı düşünüyorum tekrar böyle bir şey yaşarsam ki allah yaşatmasın bu sefer sessiz kalmayacağımı biliyorum şikayetçi olacağımı biliyorum her yere duyuracağımı biliyorum. Siz de bunu yapın lütfen korkmayın ve kendinize güvenin ♥️ Bu kişinin kim olduğunu tekrar sorun yaşamamak için söylemeyeceğim çünkü kesinlikle tekrar sorun yaşarız ve bu sefer daha büyük olur zaten olayın üstünden de baya geçti. Ama yine de tekrar böyle bir şey yapmaya yeltenirse ya da her hangi bir tehditte bulunursa bunu sizinle ve emniyetle paylaşmaktan çekinmeyeceğim yakın çevrem gerekli detayları biliyor zaten şu an bu kadarı yeterli kendinize iyi bakın kimseye de zarar vermeyin lütfen belki yaralar bir şekilde geçiyor ama psikolojik olarak travmalar kalıyor. İnsan olan insan gibi konuşarak anlaşır şiddetle değil, şiddet bir çözüm değildir.'' notunu düştü. Taşkın'ın hayranları fotoğrafın altına destek mesajları yağdırdı.

İşte o fotoğraflar...

Merve Taşkın kimdir?

Merve Taşkın, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Taşkın, bekaret üzerine yaptığı açıklamaları dikkat çekti. Twitter'da birçok kez TT olan Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.