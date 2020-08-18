Survivor eski yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş görüntülendi

Bilal Özcan'ın haberine göre, Survivor'da mücadele eden iki eski yarışmacı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, tatil cenneti Çeşme'de bir mekan çıkışında birbirlerine sarılırken görüntülendi. İkilinin mekan çıkışındaki sarmaş dolaş halleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Acun'un evine gitmişlerdi

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın evine misafir olmuştu.

Sercan'ın aşkına karşılık vermedi

İkilinin verdiği görüntü sonrası aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sıkça gündeme geliyordu. Nisa, Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla magazin gündeminden düşmemişti.