Mide felci belirtileri yanma ya da şişkinlik hissediyorsanız...

Mide felcinin ne olduğunu hiç duymuş muydunuz? Nadiren görülen sindirim bozukluğu olarak bilinen mide felci ciddi sağlık sorunlarına yol açan etkenlerden biridir. Mide felci belirtileri neler? Mide felci tedavisi var mıdır? gibi merak edilen tüm soruların yanıtlarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz.

GASTROPAREZİ (MİDE FELCİ) BİRÇOK NEDENİ VARDIR

Şekerin kanda yükselmesi demek organların hasar almasına neden olması demektir. Ciddi fonksiyonel bozukluklara ortam hazırlayan şeker hastalığı midenin motor hareketlerini de yavaşlattığından kişide mide felci görülebilmektedir.

Yaşanan yeme bozukluğu ve yanlış ya da düzensiz uygulanan diyet programları da mide felci yaşanmasına neden olmaktadır.

Bazı ilaçların yan etkileri de hastalığı tetikleyebilir.

Vücutta azalan kalsiyum da kasların yavaşlamasına neden olur. Bu kaslar arasında mide kasları da mevcuttur.

GASTROPAREZİNİN (MİDE FELCİ) BELİRTİLERİ NELEDİR?

Mide felcinin birçok belirtisi vardır. Bunlar; Mide yanması ve şişmesi, sürekli yaşanan mide bulantısı, ani başlayan iştahsızlık ve kilo kaybı,midede biriken besinler nedeniyle yaşanan ağız kokusu,kusma isteği ve sık sık gaz ağrısı gibi belirtilerdir.

MİDE FELCİNİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Mide felci hastalığında yaşanan belirtiler neredeyse birçok hastalığın belirtisi ile aynıdır. Bu nedenle bu tarz belirtileri taşıyanların derhal bir uzmana görülmesi yerinde bir karar olacaktır. Uzman doktor endoskopi ile mide içerisinde yaşanan fonksiyonel bozuklukların nedenine bakar. Daha sonra midenin boşalma durumu ölçülür. Mide kasları ve sinir tetkiklerinden sonra uzman doktor mide felcini teşhis ettikten sonra ilaç tedavisine başlar. Bu süreçte de diyet önerilerinde bulunan uzman doktor özellikle mide asidinin ve duvarının sağlığı için bazı besinleri ağırlıkta tüketmeyi tavsiye eder.