Kensington Sarayı'nda William ve Kate'in konutunda bir kadına ait ceset bulundu!

İngiltere'de attıkları her adım takip edilen Kraliyet ailesinde ceset şoku yaşandı. Prens Harry ve Meghan Markle ile aralarının açılmasıyla sık sık gündem olan Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton’ın endişe verici saatler geçirdiği gün yüzüne çıktı.

Prens William ve Kate Middleton çiftinin, Kraliyet ailesinin resmi ikametgâhı Kensington Sarayı’nın içinde bulunan konutlarının önündeki gölette bir kadın cesedine rastlanıldı.

Büyük panik yarattı

Bir kadına ait bir ceset, Kate Middleton ile Pren William'ın üç çocuklarıyla birlikte yaşadığı konutun yakınlarındaki süs göletinde bulundu.

Kayıp ressama ait olduğu düşünüldü

Önce bu cesedin, bir haftadır kayıp olan ressam Endellion Lycett Green’e ait olduğu düşünüldü. Fakat sonra 51 yaşındaki Green sağ salim bulununca bu iddia çürümüş oldu. Polis, şimdi cesedin kime ait olduğunu bulmaya çalışıyor.