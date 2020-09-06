Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı!

İş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklamıştı. Dört aylık hamile olan Özbey'in bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaşan Özbey, "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

"4 çocuk düşünüyorum"

Ünlü popçu, aylar önce davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’ın Instagram’dan yaptığı canlı yayına konuk olmuştu. Özbey, “Bebek geliyor mu?” sorusunu, “Keşke. Çok istiyorum. Evliliği bebekle taçlandırmak çok güzel olur. Benim hiç kardeşim yok. Bu yüzden 4 çocuk düşünüyorum. Kalabalık aile güzeldir” diyerek yanıtlamıştı.