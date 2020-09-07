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Fransız tostu nasıl yapılır sütlü ballı bol malzemeli kahvaltı!

Sabahları vaktiniz yok diye bir iki atıştırmalık yemek yerine tadını gün boyunca damağında bırakan ballı kaymaklı Fransız tostuna ne dersiniz? İşte tarifi...

Fransız tostu nasıl yapılır sütlü ballı bol malzemeli kahvaltı!
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Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bal, kaymağı uzun uzadıya keyif yapacak kadar vaktiniz olmayabilir ancak bu asla yiyemeyeceğiniz anamına gelmez! Kısa sürede pratik bir şekilde hazırlayacağınız bizim tabirimizle enerji bombası olan Fransız tostunda hem tatlı hem karın doyuran bu tostu vaktiniz olmadığında kolayca hazırlayıp iyi hissedebilirsiniz! İşte sabah kahvaltılarının enerji bombası Fransız tostunun yapılış aşaması...

FRANSIZ TOSTU NASIL YAPILIR?

Malzemeler; 2 dilim tost ekmeği, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 adet yumurta, 1/2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1/2 paket vanilya, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yaban mersini, 1 yemek kaşığı ahududu yeterli olacaktır.

Yapılı aşaması; Tost ekmeklerini alın ve bir bıçak yardımıyla üçgen olacak şekilde çapraz olarak kesin. Ardından yumurtaları bir kaseye kırın ve üzerine toz şekeri ilave ederek güzelce çırpın. Çırpma işlemine süt ve vanilyayı ekleyerek devam edin. Hazırladığınız üçgen şeklindeki ekmek dilimlerini bu karışıma buladıktan sonra, yağladığınız kızgın tavaya yerleştirin, arkalı önlü pişirin.

Pişirdiğiniz ekmek dilimlerini servis tabağına aldıktan sonra yaban mersini ve ahududu taneleriyle servisinizi zenginleştirin. Son olarak ekmek dilimlerinin üzerine bal gezdirin. Fransız tostunuz hazır!

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