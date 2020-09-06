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Survivor Aycan Yanaç'tan bikinili pozlarını eleştirenlere yanıt umrumda değil!

Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarına gelen eleştiriler için "Tepkiler umurumda değil" dedi.

Survivor Aycan Yanaç'tan bikinili pozlarını eleştirenlere yanıt umrumda değil!
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Survivor 2020'nin dikkat çeken kadın yarışmacılarından olan Aycan Yanaç, yarışma bittikten sonra da sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaşan Yanaç, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.

"Kimsenin ne dediği umrumda değil"

Survivor yarışmacılarından oyuncu Mert Öcal ile Bebek'te objektiflere takılan Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştiriler için "Ben beğendiğim fotoğrafları paylaşıyorum bu aralar tatildeydim çok bikinili fotoğraf paylaştım diye tepki aldım. Ama bu benim profilim olduğu için kendi hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor" diye konuştu.

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