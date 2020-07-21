search menu
search
close

Haluk Levet Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımı tepki çekince özür diledi!

Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı Pınar Gültekin paylaşımıyla bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Ünlü şarkıcı tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

Haluk Levet Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımı tepki çekince özür diledi!
-A A+

AHBAP derneğinin kurucusu olan Haluk Levent, 16 Temmuz'dan bu yana kendisine ulaşılamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeninin ormanlıkta bulunmasının ardından yaptığı paylaşım tepkilere yol açınca özür diledi.

'Yoksa ölürsünüz' ifadesi tepki topladı

Haluk Levent, tepki çeken paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(" ifadelerini kullandı.

"Bağışlayın"

Gelen tepkiler üzerine bu tweet'ini silerek takipçilerinden özür dileyen Haluk Levent, "Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın" diyerek sözlerini düzeltti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası
Yemek
İlişkide cinsellik önemli midir? İlişkide cinsellik önemli midir?
Cinsellik
En Güncel Galeriler
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Önceki Haberler
Gardırobunuzdaki kötü koku yok etmek için...
Gardırobunuzdaki kötü koku yok etmek için...
9 yıllık evlilikte ilk kriz! Yasemin eşini affetmedi!
9 yıllık evlilikte ilk kriz! Yasemin eşini affetmedi!
Pul pul dökülen cilt için doğal çözümler burada!
Pul pul dökülen cilt için doğal çözümler burada!
"Aramızda bir şey yok" diyorlardı dudak dudağa görüntülendiler!
"Aramızda bir şey yok" diyorlardı dudak dudağa görüntülendiler!
Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar?
Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar?
Fatih Ürek filtre işini abarttı! Sosyal medyada alay konusu oldu!
Fatih Ürek filtre işini abarttı! Sosyal medyada alay konusu oldu!
Gülben Ergen, Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesinde hüngür hüngür ağladı!
Gülben Ergen, Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesinde hüngür hüngür ağladı!
Sabah kahvaltıları için tavaya yapışmayan pancake!
Sabah kahvaltıları için tavaya yapışmayan pancake!
Yorumlar