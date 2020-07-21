Haluk Levet Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımı tepki çekince özür diledi!

AHBAP derneğinin kurucusu olan Haluk Levent, 16 Temmuz'dan bu yana kendisine ulaşılamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeninin ormanlıkta bulunmasının ardından yaptığı paylaşım tepkilere yol açınca özür diledi.

'Yoksa ölürsünüz' ifadesi tepki topladı

Haluk Levent, tepki çeken paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(" ifadelerini kullandı.

"Bağışlayın"

Gelen tepkiler üzerine bu tweet'ini silerek takipçilerinden özür dileyen Haluk Levent, "Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın" diyerek sözlerini düzeltti.