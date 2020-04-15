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Bacakta sivilce neden olur aşırı terleme sebebi!

Bacaklarınızda sürekli sivilce oluşmasının nedeni vücudun ısıya maruz kalması ve aşırı terleme olabilir. İşte bacakta oluşan sivilcelere dair merak edilenler!

Bacakta sivilce neden olur aşırı terleme sebebi!
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Yaygın cilt sorunlarından biri olan bacak sivilceleri, hormonların değişmesiyle ergenlik döneminde artış gösteriyor. Erişkinlikte de görülen bacak sivilcelerinin oluşma nedenlerine bakmak gerekiyor. Aşırı hormonlar yağ bezelerinin aktifleşerek çok fazla sebum üretmesine neden olur. Çok fazla sebum olduğunda, gözenekler ve kıl kökleri cilt hücreleri ile tıkanır. Tıkanan gözenekler iltihaplanır ya da enfekte olursa sivilcelerin oluşmasına yol açıyor. Bacaklarda sivilce oluşumunun nedenleri arasında folikülit başta geliyor. Ayrıca folikülit bacaklarda sivilce oluşumun en yaygın nedenlerinden biridir.

Bacaklarda oluşan folikülütin nedenleri şunlardır;

- Vücudun ısıya maruz kalması ve aşırı terleme
-Tıraş sonrası oluşan sivilceler                                                                                            - Sıkı giysiler giyinmek
- Kıl dönmesi batık kıl
- Aşırı stres
- Hijyen eksikliği

Aynı zaman da kurdeşen ve egzama bacaklarda sivilce ve döküntü oluşumuna neden olan risk faktörleridir. Sivilce tedavisi için mutlaka bir uzmana başvurmakta fayda var. Doktorunuzun reçete ettiği kremler bu tür sorunların iyileşmesi için en doğru yoldur. İşte bacaklarınızdaki sivilcelerden kurtulmayı sağlayan doğal tedavi yöntemleri…

Hijyene dikkat edin

Bacaklarınızın hijyenini sağlamak için günde iki defa sıcak su ile yıkayın. Sıcak su bakterileri yok eder ve bacaklarınızın temizlenmesini sağlar.

Bitkisel yağlar

Çay ağacı yağı ya da kırmızı kantaronu günde iki kere uyguladığınızda cildinizde rahatlama ve cilt hücrelerinde yenilenme sağlanır.

Nemlendirici

Bacaklarınıza nem desteği sağlamak sivilceleri yok etmek için etkili bir çözümdür. Cildiniz kuruduğunda daha çok kaşıntıya ve cildinizde tahrişe neden olabilir. Bunun önüne geçmek için mutlaka her gün nemlendirmeniz gerekir.

Kese

Kese cildinizde biriken kiri ve yağı temizlemek için etkili bir yöntemdir. Özellikle bacaklarınıza kese uyguladığınızda kan dolaşımınız hızlanır. Sivilce ve selülit görünümünüzü azaltmaya yardımcı olur.

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