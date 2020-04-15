Kara mürver nedir koronavirüs gibi enfeksiyonlardan vücudu koruyor!

Yabancı literatürde 'Black Elderberry' olarak adlandırılan kara mürver, çiçeği Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak yetiştiriliyor. Türkiye'de de rahatlıkla bulunabilen kara mürver son dönemde koronavirüsten korunmak için kullanılmaya başlandı. Kara mürver özellikle yüksek antioksidan içeren yapısıyla bağışıklık sistemine büyük katkı sunuyor. Uzmanlar tarafından kullanımı önerilen bu mucize meyvenin faydalarını sizin için araştırdık. İşte kara mürverin bilinmeyen yararları!

Kara mürverin faydaları

- Kara mürver, ekstratıyla kolesterolü düşürücü özelliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. - Çayının düzenli olarak tüketilmesi kanın temizlenmesine yardımcı olur.

- Kandaki ürik asit seviyesini düşürerek kan basıncını dengeleme etkisi bulunuyor.

- Kara mürver meyvesi viral solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da oldukça faydalıdır.

- Ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, tıkanıklık ve sinüs iltihaplanması gibi grip semptomlarına iyi gelir. - Mide ağrısına iyi gelmesiyle bilinmektedir.

- İçindeki A, B ve C vitaminleriyle vücut direncinin artmasını sağlayarak hastalıklardan koruyor. Ayrıca, müshil özelliğiyle kabızlığı gideriyor.

- Zatürre ve bronşiti geçirmeye destek oluyor. Ateşi düşürüyor, anne sütünü artırıyor ve zayıflatıcı etki gösteriyor.