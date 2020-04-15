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Acun'dan oyuna çıkmayan Nisa hakkında açıklama kimseyi zorla tutmuyoruz!

Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz'' diyerek sert çıktı.

Acun'dan oyuna çıkmayan Nisa hakkında açıklama kimseyi zorla tutmuyoruz!
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Salgın nedeniyle Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, dün Instagram'dan canlı yayın yaparak voleybol oyununda oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı. Ilıcalı, "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Dünkü tavsiyelerimden sonra, kafa olarak biraz daha toparlandı" dedi.

''Nisa gitsem mi kalsam mı arasında kaldı''

Koronavirüs salgınının dünyayı sıçramasının ardından giriş ve çıkışların kapatıldığı Dominik'te kızı Melisa ile mahsur kalan Acun Ilıcalı, boş vakitlerinde Instagram'dan canlı yayınlar yaparak merak edilen soruları yanıtlıyor. Dün yine canlı yayın açan Acun Ilıcalı, Nisa'nın son durumu için şunları söyledi: "Survivor dünyanın en zor yarışması. Bizim bu seneki Survivor'ın zorluk katsayısını verilen kilolardan anlaşmışınızdır. Fiziksel biri de mental olarak zorluklar da var. Dayanamayıp gidenler oldu bu zamana kadar hatırlarsınız siz de. Nisa da bu yarışmacılar arasında bir yerdeydi. Gitsem mi kalsam mı arasında kalmıştı. 15-20 gündür bu zorlukları her geçen gün artmaya başladı. Açık arttırma günü son derece eğlenceli bir yarışma olmasına rağmen Nisa'yı oyuna 30 dakika sonra dahil edebildik.

''Kimseyi zorla tutmuyoruz'' 

"Biz Survivor'a içimizin ısınmadığı kimseyi almayız. Kız iki-üç haftadır aşırı zorlanmalar halindeydi, kafa olarak bir gidiyor, bir geliyordu… Bu durum zamanla bize yansımaya da başladı. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Dünkü tavsiyelerimden sonra, kafa olarak biraz daha toparlandı. Bu tarz olaylar daha önce de yaşanmıştı Turabi de oldu Eser de oldu en son Cemal Can'da oldu. Eğer derece yapacaksa dün yaşananlardan sonra yapacaktır diye düşünüyorum."

Acun'dan oyuna çıkmayan Nisa hakkında açıklama kimseyi zorla tutmuyoruz!

''Nisa'yı uyardım'' 

Nisa'nın çok pozitif biri olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Nisa o konuşma sonrasında şunu çok iyi anladı ki gelecekte çok mutlu olacağı bir şeyi o anki moduyla kaybetmek üzere. Bu tip konuşmalar yarışmacıları ayrı motive eder. Şuan Nisa çok pozitif, çok iyi niyetli masum bir kız. Kendini dışarıdan göremediği için yaptığı hareketlerin normal olduğunu düşünüyordu, ben onu bu konuda uyardım. Şöyle bir sistem yok biz de 'voleybolcusun, voleybol oyununa çıkmıyorsun' bu çok sıra dışı bir olay. Bunu bir kez yaparsınız ama bunu kronik bir hala getirirsen müsaade etmeyiz. 'Bırak o zaman' deriz. 250 bin kişinin başvurduğu bir program bu 10 seçmeden geçip buralara geliyorlar. Nisa'nın mesajı aldığını düşünüyorum."

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