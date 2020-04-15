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Mine Tugay kimdir son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, evinin bahçesinde çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Mine Tugay kimdir son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Mine Tugay'ın son Instagram paylaşımı takipçilerini mest etti. Evinin bahçesinde çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan Tugay'ın fotoğrafına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

1 saatte 100 bin beğeni aldı 

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bıraktıran Mine Tugay karantina günlerinde takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Evinin bahçesinde renkli eteğiyle poz veren güzel oyuncunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Fotoğraf sadece bir saat içerisinde 100 bin beğeniyi geçti.

İşte o paylaşımı... 

Mine Tugay kimdir son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

'' Kendin olmak için bir şey yapmak zorunda değilsin'' 

Tugay geçtiğimiz gün de yaptığı selfie'ye yazdığı "Kuğu kendini beyazlaştırmak için uğraşmak zorunda değildir. Sen de kendin olmak için bir şey yapmak zorunda değilsin” notuyla beğeni toplamıştı.

Mine Tugay kimdir? 

Mine Tugay, subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarındaoynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı.2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.'Beko Plazma TV' , 'Eti Çay Keyfi', 'Anadolu Bank', 'Bosch Çamaşır Makinası', 'Ecobella Home', 'Bosch Logixx 8 Çamaşır Makinası' oyuncunun yer aldığı reklam filmleri arasındadır.2005 yılında Aşk Her Yaşta adlı televizyon dizisinde oynadı. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamlarken 'Aliye' adlı dizide rol aldı.

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