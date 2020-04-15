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Yetkin Dikinciler kimdir kafede görüntülenince sert çıktı sus tartışma!

Oyuncu Yetkin Dikinciler, yasak olmasına rağmen gittiği bir kafede oturup kahve içti. Ardından kendisini görüntüleyen muhabirin uyarısına sert çıktı.

Yetkin Dikinciler kimdir kafede görüntülenince sert çıktı sus tartışma!
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Eşref Saati ve Muhteşem Yüzyıl gibi önemli birçok dizide yer alan oyuncu Yetkin Dikinciler, yasak olmasına rağmen gittiği bir kafede oturup kahve içti. Knedisini görüntüleyen muhabirin uyarılarına sinirlenen ünlü oyuncu sert çıktı. Muhabirin koronavirüs önlemleri kapsamında bir kafe oturmanın yasak olduğunu hatırlatması üzerine verdiği tepkiyle şoke etti. 

''Sus dinle, sana insan muamelesi yapıyorum'' 

TV100'de yer alan habere göre: Bir kafede oturup kahve içen Yetkin Dikinciler, bu durumun yasak olduğunu söyleyen muhabire sert çıktı. Oyuncu, yanına gelen muhabire "Kahve alıp çıktım. Olayı seviyesizleştirme. Sus dinle, sana insan muamelesi yapıyorum. Kuralları bilmeden konuşuyorsun. Maske takmak da kural değil, ben soğuk diye takıyorum" diyerek tepki gösterdi.

 

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