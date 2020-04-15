Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi

Hekimoğlu dizisinde gösterdiği başarılı performansı ile akıllara kazınan Kaan Yıldırım son günlerde şarkıcı Hadise ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift birlikte karantinaya girdi. Geçtiğimiz gün yakışıklı oyuncunun anne ve babasını aynı anda Instagram hesabından silmesi ise kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Anne ve babasını aynı anda sildi

Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncunun anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.

Aşklarını gizli yaşıyorlar

Aşklarını bir türlü açıklamayan Kaan yıldırım ve Hadise, yaptığı paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Yıldırım'ın köpeği ile poz veren Hadise, aşkını ele vermişti.