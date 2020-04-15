Hadise kimdir marka başvurusu reddedilince isyan etti!

Geçtiğimiz sene dünyaca ünlü markalarla anılmak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na Tanınmış Marka başvurusu yapan Hadise'nin talebi reddedildi.Ret kararı sonrası şaşırıp kalan Hadise, "Benim ismim tanınıyor" diyerek itirazda bulundu.

''Benim ismim tanınmış bir marka''

Milliyet'in haberine göre; Daha önce 'By Hadise' ve 'Hadise' markalarının isim tescilini, ayakkabıcılık sektörü, tekstil ve medya dahil birçok alanda yaptıran şarkıcıya, kuruldan ret kararı çıktı. Marka vekili aracılığıyla itirazda bulunan Hadise'nin, yakın çevresine, "Benim ismim tanınmış bir marka. Bunun tescil edilmemesini anlamıyorum" sözleriyle, serzenişte bulunduğu öğrenildi. Şarkıcı, Türkiye ve Belçika'da yapmış olduğu çalışmaları kurula göndererek, yeni kararın olumlu yönde çıkmasını bekliyor.

Peki Hadise kimdir?

Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz'dür ve aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi alan Hadise, 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi aldı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı, ardından kariyerini Türkiye'de devam ettirmeye başladı.2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini piyasaya sürdü. Hadise, biri Altın Kelebek ve üçü de TMF Ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.