Korona günlerinde göz sorunlarına dikkat!

Odak Göz Hastalıkları Merkezi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Orkun Cemiloğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Ani görme kaybı nedenleri :Göz ana damar tıkanıkları ,retina dekolmanı (görme siniri tabakası ayrılması),ani glokom (göz tansiyonu)krizi ,nörolojik (ms,kafa içi tümörler,göz migreni),göz travmaları olabilir.Hepsinin aciliyeti vardır.Görme kaybı kalıcı olmadan tedavisi yapılabilir.

Göz yaralanmaları:Kesici,delici ve künt yaralanmalar olarak üçe ayrılır.Hastanın detaylı bir göz muayenesi sonucu tıbbi veya cerrahi bir tedavi ile tedavi edileceğine karar verilir.

Göze yabancı cisim kaçması:Göze kaçan yabancı cisim yabancı cismin gözün hangi bölgesinde olduğu çok önemlidir.Teşhiste MR,Tomografi,Direkt Grafi kullanılabilir.Retinada hasar vermişse retina dekolmanı ,korneayı parçalamışsa kornea nakline kadar uzayan bir süreç yaşanabilir.

Göze kimyasal sıvı kaçması:Vücudumuzda kendisini yenilemeyen tek organ gözdür.Kuvvetli bir kimyasal bir madde gözün korneasına gelirse korneamız saniyeler içinde şeffaflığını yitirebilir.O yüzden boş su ile yıkamamız çok önemlidir.Daha sonrasında göz doktoruna en kısa sürede başvurmamız gerekir

Gözde şiddetli ağrı ve şişlik:Bu şikayete neden olan birçok göz hastalığı vardır.En önemlileri 1.Arpacık(göz kapağının ağrı ve iltihaplanma yapan enfeksiyonudur2.Blefarit :Kirpik dipleri enfeksiyonudur3:Göze yabancı bir cisim kaçması 4:Glokom :Kapalı açılı glokomsa kısa sürede ağrılı olur.5:Konjonktivit:Göz küresinin içini saran ve kapakların içini saran zarın iltihabı ,kızarır ,kırmızılaşır ve akıntı olabilir.

Göz sulanması ve çapaklanma:Göz yaşı gözümüzün net görmesinde büyük bir payı vardır.Göz yaşı göz yaşı bezinde üretilir.Alt ve üst kapakların iç kısmında bulunan punktum denilen delikler vasıtası ile gözü terk edip burun boşluğuna gider.Kanalın tam veya kısmi tıkanıklığında sulanma ve çapaklanma olur.Tam tıkanıklığında cerrahi yöntemle müdahale edilir