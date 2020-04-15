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Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Akit TV'de Sümen Altı ve Haber Analiz gibi programların sunuculuğunu üstlenen gazeteci Yücel Süleyman Usta (55) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta'nın hayatını kaybetmesinden dört saat sonra da annesi Nurhayat Usta koronadan hayata veda etti. Ünlü gazeteci ve annesi kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Son mesajında dua istemişti 

Gazeteci Yücel Süleyman Usta, 29 Mart günü sosyal medya hesabından, "Son test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hastaneye karantinaya kaldırılıyorum. Önce Allah'a sonra sağlıkçılara emanetim. Dualarınızı esirgemeyin" mesajını paylaşmıştı. Gazeteci Usta yapılan tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Annesi de oğlunun ardından vefat etti 

Gazeteci Usta'nın ardından bir kötü haber de annesinden geldi. Anne Nurhayat Usta da gazetecinin hayatının kaybetmesinden dört saat sonra hayata veda etti. Gazeteci Yücel Süleyman Usta ve annesi Nurhayat Usta bugün kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak:İHA 

 

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