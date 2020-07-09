Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı!

51 yaşındaki televizyoncu Acun Ilıcalı, dede olma sevincini yaşıyor. Kızı Banu Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bebeği Begüm'ü kucağına almıştı. Bebegin isminin Begüm olduğu öğrenildi. Bu doğumla birlikte dört kızı olan Ilıcalı, ilk kez dede oldu.

Seda Başbuğ'un fotoğrafına beğeni yağdı

Ilıcalı'nın torununu herkes merak ederken ilk paylaşım eski eş Seda Başbuğ’dan geldi. Kucağında torunuyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Başbuğ’un yüzündeki mutlu ifade takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Banu Ilıcalı kimdir?

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi. Acun Medya'da da önemli görevlerde yer alan Banu Ilıcalı, aynı zamanda şirketin satış ve pazarlamasından sorumlu. Koç Üniversitesi'nde okuyan ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde master yapan Ilıcalı bir süredir Acun Medya'da görev alıyor.