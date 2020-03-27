Bergamot nedir böbrek taşını döküyor!

Latince adı Citrus bergamia olan bergamot, çaya verdiği güzel koku ve aromanın yanında vücut için de önemli faydaları olan bir besin. Yeşil rengiyle misket limonunu andıran bergamot, limona oranla daha keskin tada ve kokuya sahiptir. Bergamot, yapılan araştırmalara göre böbreklerdeki kum ve taş oluşumunu engelliyor. İşte bergamotun daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Detoks etkisi

Bergamot polifenoller açısından zengin bir besin. Bu özelliği ile antioksidan etkisi de gösterdiği için vücudun toksinlerden arınmasında yardımcı olur.

Kalp damar hastalıkları

Damar tıkanıklığı gibi hastalıkların oluşmasını önler, kalp-damar hastalıklarına engel olur. Ayrıca bergamotun, güçlü antioksidan özelliğinin kötü kolesterole de iyi geldiği biliniyor.

Böbrek taşını döküyor

Antioksidan kaynağı olan bergamot, vücuttaki serbest radikallerin atılmasını sağlar. Böbreklerde kum ve taş oluşumunun önüne geçer. Ayrıca var olan kum ve taşı temizler.

Doğal antidepresan

Bergamotun yağında bulunan flavonoidler doğal bir antidepresan ve uyarıcıdır. Kan dolaşım hızını artırarak kaygıyı ve stresi alır. Nörolojik ve zihinsel durumda iyileşme sağlayabilir. Uyumayı kolaylaştırır. Dopamin ve serotonin hormonlarını uyararak rahatlamaya yol açabilir.

Solunum yolu hastalıklarını iyileştirir

Bergamot, tıpkı diğer Turunçgiller’de olduğu gibi; soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Sağlıklı dişler

Bergamot çayı, florür açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Florür ise güçlü ve sağlıklı dişlerin en önemli kaynağıdır. Şekersiz olarak içildiğinde dişlere zarar veren bakterilerin büyümesini durdurur.

Kramp ve kasılmalara iyi geliyor

Bergamot yağının dezenfektan ve antibiyotik özellikleri derideki çatlakları, ülserleri, kaşıntıyı iyileştirmede ve tetanoza karşı kullanılabilir. Sinir ve kasları gevşettiğinden kramp ve kasılmalara iyi gelir.