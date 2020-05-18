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Cildi yenileyen maskeler neler salatalık maskesi etkili!

Bahar aylarında cildinizi yenileyip taptaze bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak 3 doğal cilt bakımı tarifi içeriğimizde...

Cildi yenileyen maskeler neler salatalık maskesi etkili!
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Yazın iyiden iyiye kendini gösterdiği şu günlerde cildinizi, kış mevsiminin yorgunluğundan arındırmak istiyorsanız haberimiz size göre. Karantina günlerinde kendimizi geliştirmeye ve kişisel bakıma daha çok yöneldiğimiz bir gerçek. Cilt bakımı yaparken çoğu insan kimyasal ürünler kullanmaktan çekiniyor. İçerisinde katkı maddeleri, koruyucu bulunmayan doğal ürünler tercih sebebi oluyor. Elmaelma.com olarak cildi anında yenileyen 3 doğal tarifi sizin için hazırladık!

Salatalık maskesi 

1 salatalık, 2 yemek kaşığı organik hindistancevizi yağı ve ½ çay kaşığı havuç tohumu yağını kremsi bir yapı alana kadar karıştırın. Yüz, boyun ve göz bölgesine yüz fırçası veya parmak uçlarınızla maskeyi uygulayın. Ilık su ile yıkamadan önce maskeyi 10-15 dakika kadar cildinizde bekletin. Ardından nemlendirici veya serum kullan ve cildinizi nemlendirin.

Adaçaylı yüz buharı

Derin bir tencereye ihtiyacınız kadar su koyun ve suyu kaynatın. Bir avuç adaçayı yaprağı, 1 damla sığla esansiyel yağını suyun içerisine ekleyin ve karıştırın. Karışımı ısıya dayanıklı bir kaseye aktarın ve düz bir tezgah üzerine yerleştirin. Hemen yüzünüzün, omuzlarınızın ve kasenizin üzerine bir havlu asarak yüzünüzü uzaktan buhara maruz bırakın. 5-10 dakika buharın tadını çıkarın.

Salatalık scrubı 

Malzemeler: 2 yemek kaşığı sade, şekersiz yoğurt, 2 yemek kaşığı püre haline getirilmiş salatalık, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 çay kaşığı doğranmış adaçayı. Tüm malzemeleri birleştirin ve birkaç dakika boyunca dairesel hareketlerle temiz cilde nazikçe masaj yapın. Ilık bir havluyla hafifçe yüzünüzden temizleyin.

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