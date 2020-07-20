Gözaltı ince çizgilerden kurtulmak için doğal maskeler neler

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkan yaşlılığın habercisi gözaltında ince çizcgiler halinde oluşan çizgiler ve gerekli önlem alınmadığı taktirde derin kırışıklıklara dönüşmektedir. Belirti olarak karşımıza çıkan gözaltı ince çizgilerden kolay bir şekilde kurtulmak için evde hazırlayabileceğiniz basit uygulamalarla doğal makske yaparak ince çizgilerinizden kurtulabilir veya oluşmasını önleyebilirsiniz! Gözaltı çizgilerden kurtulmak doğal yöntemler nelerdir? Soruna yanıt aradık ve elmaelma.com okurları için doğal yöntemleri sıraladık!

Hindistan cevizi yağı; Göz altlarında bir hafta boyunca Hindistan cevizi yağı kullanarak etkisini görebilirsiniz. Nemlendirici Hindistan cevizi yağını hafifçe masaj yaparak her gün göz altlarına sürün. Doğal yağı ile iyi bir nemlendirici olan Avokado'yu göz altları ve alın bölgesinde kullanabilirsiniz.

Limon suyu; Yine aynı bölgede sabah ve akşamları bir pamuğa damlattığınız limon suyunu kullanabilirsiniz. Bir hafta sonra etkisini görmeye başlayacağınız limon suyunun gözünüze gelmemesine dikkat edin.

Hint yağı; Kırışıklık tedavisinde kullanılan en eski doğal ürünlerden biri olan Hintyağı yaşlanmanın belirtilerini azaltır ve cildi nemli tutar. Gece yüzünüzü temizledikten sonra göz çevresine masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Salatalık suyu; Salatalık suyu göz altı kırışıklıkları ve göz altı torbaları için etkili bir çözümdür. Salatalık dilimlerini gözlerinizin üzerine yerleştirerek günde 10-15 dakika bekletmeniz cildinizi sıkılaştıracaktır. Bunu salatalık suyuna pamuk batırıp göz altınıza yerleştirerek de yapabilirsiniz. Salatalık suyunu uyguladıktan sonra gözlerinizi su ile iyice durulayın.

Yumurta akı; Cilt tedavisinde sıklıkla kullanılan yumurta göz altı kırışıklıkları tedavisinde de kullanılmaktadır. Yumurta akını her gün göz altlarına uygulayarak kırışıklıklarda bir kaç hafta sonunda belirgin oranda azalma sağlayabilirsiniz.