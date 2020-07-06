Kolay sütlaç nasıl yapılır karşı koyulmaz lezzet!

Sütlü tatlı deyince aklımıza gelen ilk tatlardan olan sütlacı kim sevmez ki? Üzerine serpiştirilen tarçının kokusu, enfes kıvamıyla mest eden bir lezzet. Sütlaçın yapılışı en kolay versiyonunu sizin için seçtik. Vaktinizden çalmayacak efsane bir sütlaç tarifi! Peki kolay sütlaç nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte nefis kolay sütlaç tarifi...

Malzemeler:

1 litre süt,1 su bardağı soğuk su,1 su bardağı toz şeker,1 paket vanilin,2 çay bardağı pirinç,2 yemek kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı:

Pirinçleri yıkayıp derin bir tencereye koyun ve üzerine 1 su bardağı soğuk suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Pirinç ve su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve pirinçler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırın. Pirinçler suyunu çekip yumuşayınca üzerine sütü ilave edin ve harlı ateşte kaynamaya bırakın. Dibi tutmaması için ara sıra karıştırın. Süt kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve 20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. 20 dakika sonunda tencereye şekeri ve vanilini ilave edin ve 5 dakika kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.Sütlacı kaplara paylaştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelen sütlaçları soğutmak için buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra üzerine toz tarçınPirinçleri yıkayıp derin bir tencereye koyun ve üzerine 1 su bardağı soğuk suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Pirinç ve su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve pirinçler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırın. Pirinçler suyunu çekip yumuşayınca üzerine sütü ilave edin ve harlı ateşte kaynamaya bırakın. Dibi tutmaması için ara sıra karıştırın.Süt kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve 20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. 20 dakika sonunda tencereye şekeri ve vanilini ilave edin ve 5 dakika kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Sütlacı kaplara paylaştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelen sütlaçları soğutmak için buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra üzerine toz tarçın ekleyin.