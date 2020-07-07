Tatilde olan Emina Jahovic bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı!

38 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahovic, Mustafa Sandal'dan olan oğulları Yaman ve Yavuz ile tatile çıktı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Fit görüntüsüyle kendine hayran bıraktı

Instagram hesabında 611 bin takipçisi olan Emina Jahovic, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle dudak uçuklatan Sırp şarkıcının fit görüntüsü ise dikkat çekti. Emina'nın paylaşımına 20 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Öte yandan Jahovic paylaşımına "Handel, Bach, Muddy Waters, flamenko gibi şeyleri bir araya getirmek isterdim. Eğer böyle bir tını duyabilseydim mutlu olurdum" açıklamasını ekledi.