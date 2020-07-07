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İlişkilerde kıskançlık doğuştan mı yoksa bahane olup olmadığını anlamanın 5 yolu!

İlişkilerde sorun haline gelen hatta çoğu ilişkinin bitmesine neden olan kıskançlık doğuştan mı yoksa normal mi olduğunu anlamak için 5 yol!

İlişkilerde kıskançlık doğuştan mı yoksa bahane olup olmadığını anlamanın 5 yolu!
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Çiftler arasında yaşanan en büyük sorunlardan biri de kıskançlık. İster elle tutulur bir neden olsun ister basit bir kıskançlık olsun, farketmeksizin ilişkiyi bitirme noktasına kadar getiren kıskançlık sorunu doğuştan mı yoksa bahane mi merak ettiğiniz tüm detayları elmaelma.com'da bulabilirsiniz. Partneri kıskanç olanlar için işte kıskançlığın ilginç nedenleri...

Kıskançlık her ne kadar genetikmiş gibi gösterilse de doğuştan gelen bir alışkanlık değildir. Ergenlikte hatta daha öncesinde 2 yaşından itibaren oyuncaklarımızı arkadaşlarımızdan saklamaya çalışmayla başlayan kıskançlık ilerleyen dönemlerde ilişkilerde farklı boyutlarda kendini gösteriyor. İlişkide partnerinizin anormal derecede kıskanç olup olmadığını anlamak için aşağıdaki 5 geçerli özelliğe göz atabilirsiniz!

İlişkide Anormal Kıskank Olup Olmadığınızı Anlamanın 5 Yolu!

1) Kıskançlığın anormal boyuta geçtiğini en belirgin kılan özelliklerden biri de aranızda fiziksel ve sözsel olarak şiddetin meydana gelmesidir. Durum artık fiziksel olarak tepki göstermeye başlayabiliri.

2) Kıskançlık adı altında sürekli olarak konuşulan konunun tek bir nedene bağlı olmasıdır. Eğer ki tartışmalarınız sürekli olarak kıskançlık ise ve her şeyi size kanıt olarak göstermeye başladıysa durum anormal sayılabilir.

3) Sosyal hayatınız ve arkadaş çevrenizden sizi tek tek koparmaya başladıysa kıskançlık yerini anormal kıskançlığa bırakmaya başlamıştır demektir. Geriye dönüp baktığınızda aktif sosyal hayatınız artık eskisi gibi değilse sizi kısıtlamaya başlamış demektir.

4) Giyiminiz makyajınız artık sık sık gündem olmaya başlamış kısıtlanmaya başladıysa durum ilerleyen zamanlarda yerini şiddetli tartışmalara bırakabilir.

5) Kıskançlığın en psikopat kısmı ise sosyal medya hesapların kapanmasını istemesi ve telefonlarınızı dinleme çabaları iş yerinize veya okula ani baskınlardır.

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