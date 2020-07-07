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Kabartma tozlu poğaça nasıl yapılır malzemeleri nelerdir

Kabarma tozlu poğaça nasıl yapılır? Kabarma tozlu poğaçanın malzemeleri nelerdir? Hem çok kolay hem de çok lezzetli olan bu tarife bayılacaksınız!

Kabartma tozlu poğaça nasıl yapılır malzemeleri nelerdir
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Kabartma tozlu poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaçanın malzemeleri nelerdir? Bugün siz elmaelma.com okuyucularımız için çok pratik bir tarif hazırladık. Hem çok kolay, hem çok hızlı, hem de lezzetli olan bu poğaçayı yemeye doyamayacaksınız. Bu lezzet çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak! İşte bayatlamayan kabartma tozlu poğaçanın malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER: 

3 paket kabatma tozu 

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta beyazı 

1 su bardağı sıvı yağ 

1 tatlı kaşığı sirke 

1 çay kaşığı toz şeker 

1 tatlı kaşığı tuz 

5 su bardağı un 

İç malzemesi:

150 gram beyaz peynir

Üzeri için: 

1 adet yumurta sarısı 

2 yemek kaşığı susam 

 YAPILIŞI: 

Püf noktası: Hamurun hafifçe ele yapışır olması gerekiyor. Unu azar azar ilave edin ve hamuru una çok doyurmayaya dikkat edin. Kullandığınız unun markasına göre ilave edeceğiniz un miktarı değişiklik gösterebilir.

Bir yoğurma kabına; yağ, yoğurt ve yumurta beyazını alıp güzelce karıştırın.Ardından kabartma tozları, tuz, şeker ve sirkeyi de ilave edip, tekrar karıştırın.Unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hafifçe ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz.Hazırladığınız hamurdan mandainadan biraz küçük olacak parçalar kopartın. Elinizle yuvarlayın ve avucunuzla bastırıpyassılaştırın.Yassılaştırdığınız hamur parçasının ortasına bir çatalla ezdiğiniz beyaz peynirden biraz koyun.Kenarlarını birleştirip kapatın ve tekrar yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin.Tüm hamuru bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.Üstlerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve susam serpin. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 15 dakika pişirin.Tepsiyi fırından aldıktan sonra ılıklaşmasını bekleyin ve ardından servis edin.

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