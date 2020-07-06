search menu
search
close

İçli köfte nasıl yapılır tadına doyum olmaz lezzet!

İçli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Elmaelma.com olarak Türk mutfağının sevilen lezzeti içli köfte tarifini sizler için hazırladık...

İçli köfte nasıl yapılır tadına doyum olmaz lezzet!
-A A+

Şahane bir içli köfte yapmaya ne dersiniz? Sofralarınızı şenlendirecek içli köftenin bu tarifi sizi mest edecek. İçli köfte pek çoğumuzun favorisi olmasının yanında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri. Ancak içli köfteyi yaparken kıvamını tutturmakta zorluk çekebiliyoruz. Sizin için hazırladığımız bu tarif sayesinde tam kıvamında, lezzetine doyum olmayan bir içli köfte yapabileceksiniz. İşte keyifle tüketeceğiniz içli köfte tarifi...

İçli köfte malzemeleri:

Yarım kilo kıyma
5 bardak ince bulgur
1 adet soğan
2 kaşık pul biber
Tuz
Karabiber

İç harcı için:

1 kilo kıyma
1 bardak ceviz
4 adet soğan
Antep fıstığı
Pul biber
Tuz

Yapılışı:

İç harcı hazırlayarak başlayın. Kıymayı tavaya alın. İnce ince kıydığınız soğanları ekleyip kavurun. İnce kıydığını ceviz ve Antep fıstıklarıyla birlikte pul biber ve tuzunu da ekleyip kavurmaya devam edin. Altını kapatıp kenara alın.

Bir kaba diğer malzemeleri alıp yoğurmaya başlayın. Su ekleyerek yumuşayana kadar yoğurun. İstediğiniz kıvama gelince yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarladıktan sonra içini oyun. İç harçtan koyup kapatın. Hazırlanan köfteleri kızgın yağda kızartıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Vazgeçilmez tat: Kolay sütlaç Vazgeçilmez tat: Kolay sütlaç
Tatlı
Enfes Van kahvaltısı: Murtuğa tarifi Enfes Van kahvaltısı: Murtuğa tarifi
Lezzet
En Güncel Galeriler
Virüsten bacağı kesilen ünlü oyuncu, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti!
Virüsten bacağı kesilen ünlü oyuncu, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti!
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Kardashian öyle bir mayo giydi ki görenlerin ağzı açıkta kaldı!
Kardashian öyle bir mayo giydi ki görenlerin ağzı açıkta kaldı!
Yeni yaşını mini kırmızı elbisesiyle kutlayan Şeyma'ya beğeni yağıyor!
Yeni yaşını mini kırmızı elbisesiyle kutlayan Şeyma'ya beğeni yağıyor!
Ahmet Hakan'ın sevgilileri listede kimler var kimler!
Ahmet Hakan'ın sevgilileri listede kimler var kimler!
Önceki Haberler
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, topu takipçilerine attı!
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, topu takipçilerine attı!
Doğru parçalarla göbeği gizleme tüyoları!
Doğru parçalarla göbeği gizleme tüyoları!
46. Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu!
46. Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu!
Saç rengini açmak için 4 doğal yöntem!
Saç rengini açmak için 4 doğal yöntem!
İngiliz model, kırmızı mayosuyla ortalığı kasıp kavurdu!
İngiliz model, kırmızı mayosuyla ortalığı kasıp kavurdu!
İşte cildi 7 yıl gençleştiren masaj!
İşte cildi 7 yıl gençleştiren masaj!
Hercai'nin yıldızı bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Hercai'nin yıldızı bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Mucize Doktor'un Açelyası örgü bikinisiyle nefes kesti!
Mucize Doktor'un Açelyası örgü bikinisiyle nefes kesti!
Yorumlar