Bergüzar Korel bikinili pozunun altına haberini yazdı! Takipçilerinden tam not aldı!

Koronavirüs günlerini herkes gibi evde geçiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, tedbirlerin kaldırılmasıyla soluğu tatilde aldı. 2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Tatilde verdiği bikinili pozunu paylaşan Korel'in özgüveni takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Kendi haberini kendi yazdı!

Başarılı oyuncu son paylaşımının altına yazdığı notla da hakkında çıkacak olası kilo haberlerine gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı ve esprili göndermesi takipçilerini güldürdü. İşte iki çocuk annesi oyuncunun gülümseten o notu: "4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı."

'Bergüzar Korel'in şok değişimi'

"Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler "eski halinden eser yok" demekten kendilerini alamadılar. Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim… İyi yazlar olsun"