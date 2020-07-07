Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir şıklığıyla damgasını vurdu!

46. Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk defa online olarak gerçekleştirildi. Birçok ünlü isim ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine can veren Demet Özdemir ise Altın Kelebek Ödülleri'ne siyah mini elbisesiyle damga vurdu.

Demet geceye damga vurdu

Güzel oyuncu Demet Özdemir, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne güzelliği ve şıklığıyla en çok beğenilen isim oldu. Siyah mini elbisesi, saçları ve sade makyajıyla göz dolduran Özdemir, sosyal medyanın da gündemindeydi. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini geceye hazırlayan isimlere de teşekkür etti.

Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar için şu açıklamayı paylaştı:

Bu özel gün için, Pantene Altın Kelebek Ödülleri için ışıltılı saçlarımla böyle hazırlandım. Uzaktan da olsa gecenin büyüsüne hep birlikte katılıyor olmamızdan dolayı çok mutluyum.

Hak verir misiniz bilmiyorum ama paylaşımlarım devam edecektir. Çünkü teşekkür edeceğim o kadar çok kişi var ki. Bana varlığıyla güven veren Önder Tiryaki iyi ki varsın. Pantene Türkiye ailesi sizleri çok ama çok seviyorum.

Ve sonsuz güvendiğim işinde başarılı,varlığıyla güven veren ve aşırı eğlendiğim Ali Rıza Özdemir iyi ki varsın. Benim yol arkadaşım , sonsuz güvendiğim her zaman modumu yükselten gözüne ruhuna güvendiğim hayal arkadaşım Rutkay Öziş, seni çok seviyorum. Bu güzel elbise için başarılı , disiplinli ve güzel kalpli arkadaşım Eda Güngör. Sen hayal ettin ve beni çok mutlu ettin ama normal hayatımıza tam olarak döndüğümüzde o elbiseyi seve seve giyeceğiz.