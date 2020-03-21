Zeytinyağı ile yapılan saç maskesi ne işe yarar saçlarınız yeniden canlanacak!

Kadınların en çok dikkat ettiği şeylerden bir tanesi de hiç şüphesiz saç sağlığıdır. Saçların bakımlı ve güzel görünmesi kadınlar için oldukça önem taşımaktadır. Kimisi bunun için dışarıdan aldığı ürünlere para harcarken kimisi de doğal yöntemlerle saç sağlığını korumaktadır. Doğal saç bakımı ürünleri denilince de akla ilk gelen ürünlerden biri tartışmasız zeytinyağıdır. Zeytinyağı ile saçlarınızı kusursuz bir görünüme kavuşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Elmaelma.com olarak sizlere zeytinyağı ile yapılan birbirinden etkili 2 saç maskesini hazırladık. Gelin beraber bakalım.

Saçlarınız ipek gibi yumuşacık olacak

1 çay bardağı zeytinyağını hafif ısıtın ve yağın içine yarım limon 2 tatlı kaşığı bal ilave edin ve tüm saçınıza diplerinden başlayarak yedirin. 15 dakika sonra saçlarınızı ılık su ile durulayın. Saçınızdan maskeyi arındırdıktan sonra şampuanınızdan az miktarda alarak saçlarınızı tekrar yıkayın. Bu maske ile saçlarınız ipek gibi yumuşacık ve parlak olacaktır.

Işıltılı bir görünüme hazır olun

Eşit miktarda zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağını karıştırın ve saçlarınıza dipten uca kadar masaj yaparak yedirin. Bu karışımı kafa derinize iyice nüfuz etmesi için bone ile kapatarak ortalama 30 dakika bekleyin ve ardından bol su ile durulayın. Bu maskeyi haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.