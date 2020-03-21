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Kabaklı falafel nasıl yapılır et yemeyenler bayılacak!

Sofralarınızda farklı bir yenilik arayanlardan mısınız? Bu lezzet toplarına adeta hayran kalacaksınız. Kabaklı falafeli gelin birlikte hazırlayalım.

Kabaklı falafel nasıl yapılır et yemeyenler bayılacak!
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Kabaklı falafel nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? Sofralarına yeni bir tat yeni bir lezzet getirmek isteyenlerden misiniz? Bu tarif tam da sizlere göre! İddia ediyoruz lezzetin böylesine daha önce şahit olmamışsınızdır. Özellikle et sevmeyenler bu lezzete hayran kalacak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler: 

1 su bardağınohut(haşlanmış)
1 adetkabak
1 tatlı kaşığıtuz
1 çay kaşığıkimyon
1 çay kaşığıkarabiber
1/2 su bardağıun
1/2 demetdereotu
1 su bardağısıvı yağ(kızartmak için)

Hazırlanışı: 

Kabağı rendeleyin ve rendelenmiş kabakların suyunu sıkın.
Mutfak robotunda önce  haşlanmış nohutları hafifçe çekin ardından rendelediğiniz kabakları da ekleyerek püre kıvamına getirin ve geniş bir kaseye alın.
Kabaklı harcın bulunduğu kaseye baharatları ve unu ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın.İnce ince kıydığınız dereotunu da harca ekleyerek hafifçe yoğurun.Şekil verebileceğiniz kıvama geldiğinde elinizi yağlayın ve ceviz büyüklüğünde harç alıp top şeklinde yuvarlayın.5-10 dakika kadar buzlukta veya 20-30 dakika buzdolabında dinlendirin.Bir tencereye kızarmak için sıvı yağ ekleyin ve ısıtın.Buzdolabından çıkardığınız kabak falafelleri birer birer tencereye ekleyerek kızartmaya başlayın.Dışı kızardığında bir kürdanla kontrol edip içinin de piştiğinden emin olduğunuzda tencereden alın ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyerek ardından servis edin. Afiyet olsun!

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