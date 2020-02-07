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Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

TikTok fenomeni Ares Özdemir, kendisini "reklam çekeceğiz" diyerek kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından darp edildi.

Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
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TikTok uygulamasındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ares Özdemir, kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Özdemir'i Antalya'ya çağırıp darp eden kişi polisteki ifadesinde, Ares'in kızını mesajla taciz ettiğini iddia etti. Ünlü fenomen şimdi hastanaede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. 

Ormanlık alanda darp ettiler 

Sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi.

Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Saldırganlar tutuklandı

Genç fenomen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin birçok yerinde kırıklar olduğu belirtildi. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırganlardan birisi, Ares Özdemir'in kızını mesajla taciz ettiğini, bu yüzden kendisini darp ettiklerini söyledi.

''Evlat acısını iyi bilirim''

Diyabarkır'dan gelerek oğlunun başında bekleyen anne Sultan Kızılay, olay günü oğluyla konuştuğunu belirterek, "Reklam filmi çekmek için aradılar. Sözleşme yapacağız' dedi. Heyecanlıydı. 'Anne bana dua et' diyordu. Tiktok çekiyorlar, çocuktur, onun heyecanıdır diye pek önemsemedim. Saat 19.00 gibi aradım telefonu kapalıydı. Daha önce bir çocuk daha kaybettim. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi bilirim" ifadelerini kullandı.

Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

''Öldü diye yere atmışlar''

Oğlunun yoğun bakımda olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Kızılay, "Arkadaş gruplarında yoğun bakımda olduğunun yazısını gördüm. Şaka zannettim. İçime kurt düştü, arkadaşlarını aradım ve doğru olduğunu öğrendim. Oğlumun kafası açılmış, beyin kanaması geçirmiş, öldü diye yere atmışlar" diye konuştu.

 

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